El presidente de Huracán "cruzó" a Boca por anunciar a Martínez

El presidente de Huracán, David Garzón, advirtió que Diego Martínez todavía no se desvinculó del club y reiteró su enojo con la dirigencia de Boca Juniors por el anuncio en redes sociales. "Acá no hay nada acordado. Estamos esperando que se presente, renuncie o que pague lo que tiene que pagar", aseguró en diálogo con radio La Red.

El titular del "Globo" explicó que el entrenador está en falta con el club y será intimado legalmente. "Que se presente, que renuncie o que pague el resarcimiento. Después de eso quedará libre", remarcó. Al igual que la semana pasada, cuando habló en la previa del sorteo de Copa Argentina, Garzón reiteró su enojo con la dirigencia "xeneize", que esta mañana anunció a Martínez como nuevo entrenador en la cuenta oficial "Esto es Boca". "Nos puentearon desde el primer momento y ya estamos cansados. Martínez debería tener más respeto por Huracán. Y que anuncien un técnico así, es una barbaridad", reclamó.

Sin embargo, el principal fastidio de la dirigencia de Huracán es con el entrenador que tenía contrato hasta junio de 2024. "Ni loco vuelvo a contratar a Martínez. Se portó mal con Huracán. Trabajó muy bien pero yo entiendo, los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les dio todo", apuntó.

Además, este conflicto no le permite al "Globo" avanzar con la planificación para el 2024 que incluye a Facundo Sava como nuevo entrenador. "No podemos avanzar con Sava. Es incómodo para todos", sostuvo. Por último, Garzón afirmó que el chileno Rodrigo Echeverría, también pretendido por el "xeneize", no se negocia y el único jugador a la venta es el delantero uruguayo Matías Cóccaro.