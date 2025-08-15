Dolor en el fútbol argentino: murió el descubridor de Riquelme, Tevez y Paredes

Su lugar era Parque. Argentinos y Boca fueron los clubes que más ligados estuvieron.

El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años. Era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en Capital Federal, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.

El sentido mensaje de Club Parque, anunciando su muerte.

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

La despedida de Leandro Paredes, uno de los tantos que Ramón descubrió.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses” concluyó el club porteño.

