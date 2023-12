Advierten que alrededor de 200 estatales se quedarán sin trabajo

Los gremios aseguran que "no hay nadie al frente de los organismos".

A raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente, Javier Milei, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, seccional Mar del Plata advirtieron que la situación afectaría muy fuerte a la ciudad. "Tenemos el dato de que alrededor de 200 trabajadores estatales se quedarían en la calle por esta medida del gobierno nacional", manifestó a 0223 Claudia Rey, secretaria general del gremio en la ciudad.

"Queremos visibilizar esta situación. Nos parece muy grave porque no sobran trabajadores en el Estado, cada uno tiene una función específica", describió Rey a la vez que destacó que "hay que garantizar las políticas públicas que se desarrollan en los organismos", por lo que condenan duramente la medida.

En ese marco, desde ATE Mar del Plata anticiparon que convocarán a una jornada de lucha para defender las renovaciones de contratos que se han hecho durante 2023 en distintas áreas estatales de la ciudad. "Para nosotros es una situación muy compleja que traerá complicaciones. Hay que entender que en el mismo decreto se plantea que si la dirección del organismo considera necesaria la continuidad de quienes fueron designados, lo puede hacer pero esto no es lo que está pasando", graficó Rey.

Para el gremio, una de las cuestiones más preocupantes es la falta de designación de personal al frente de cada sector: "Hoy en la mayoría de los organismos no hay alguien de esta gestión que esté al frente, no hay gente a cargo. No sabemos cuál va a ser el criterio del nuevo gobierno: si van a respetar lo firmado por los directores anteriores que firmaron la continuidad antes de terminar su mandato o van a tomar otra decisión", aseguró la secretaria.

Más temprano, el gobierno nacional había determinado que las contrataciones de personal en el sector público "iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas", al tiempo que prorrogó la vigencia del Decreto N° 426/22 que establece las restricciones hasta el 31 de marzo de 2024.