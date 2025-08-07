Docentes universitarios profundizan las medidas de fuerza: no arranca el segundo cuatrimestre

Los docentes universitarios nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) resolvió, en el marco de la asamblea extraordinaria que se realizó este jueves por la tarde, profundizar las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial. Así, las clases no iniciarán a término en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

A través de un comunicado, el gremio que conduce Pedro Sanllorenti informó que tras el cónclave se declaró un paro total de actividades entre el 11 y el 14 de agosto inclusive.

La medida, en línea con las definiciones nacionales, responde al reclamo por paritarias, por aumentos salariales dignos, por la Ley de Financiamiento Universitario y el cese de los brutales recortes a la ciencia y la tecnología.

Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum. Foto: 0223.

Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum, aseguró que la docencia universitaria resolvió no iniciar el cuatrimestre ante la "indiferencia y crueldad" de un Gobierno que "recorta derechos, que no valora la educación pública y que pretende empobrecer a los trabajadores".

En ese marco, el jueves 14 -en horario a convenir- la mesa ejecutiva de Adum y su cuerpo de delegados y delegadas se reunirán frente al Rectorado para definir los próximos pasos del plan de lucha.