"Pero aun así". Elogios y despedidas de María Moreno

“Estos microensayos pueden leerse como la continuación de Subrayados, que publiqué en 2013 y recopilaba artículos escritos periódicamente para la revista Debate, editado por Mar Dulce. Pero son más recientes y su hechura, reescritura o corrección, totalmente diferente. En medio hubo un ACV que

dejó fuera de juego a mi mano derecha, la necesidad de moverme en una silla eléctrica (ese es su alarmante nombre correcto) y una voz que suena como un shofar que imita a una tortuga en el fondo del mar”, comienza contando María Moreno en su nuevo libro: Pero aun así: Elogios y despedidas

(Random House – 2023)

No descubro nada si digo que María Moreno es una de las mejores escritoras del país. Además de periodista es poeta y una de las pensadoras destacadas del último tiempo. Y, de más está decir, en su nuevo libro lo deja bien en claro.

Los textos reunidos y revisados por la autora cruzan una galería de personajes entrañable del mundo de la cultura. Como ella misma asegura, “Yo vi a las mejores mentes de mi generación”, y hace muy bien al compartirlo en retratos altamente logrados y transmitidos en una prosa transparente y poética. Entre

ellos encontramos a Pedro Lemebel, Raúl Zurita, Gabriela Mistral (demostrando su amor por Chile), Ricardo Fogwill, Ricardo Piglia, Horacio González y Alfonsina Storni, entre otros y otras protagonistas.

El libro, según explica la misma autora, está dividido en secciones: “Por si no queda claro, la primera sección es sobre obras de mujeres, la segunda está dedicada a Chile —una de mis patrias del corazón — y la tercera es un popurrí de lecturas en voz alta que hice a través de ponencias, presentaciones y

homenajes, cuando tenía una voz sin sobresaltos. La última es de llorar y no requiere ninguna aclaración”, describe.

El ensayo más extenso, y el que abre el libro, es un inédito sobre la figura y obra de Virginia Woolf. Rescata la impronta para renovar la lengua inglesa, describe la vida de la autora y finaliza pensandoalgunas cuestiones vinculadas a su suicidio. Toda una clase magistral de análisis de una autora y su

obra, que permite al lector identificar la mirada crítica y de respeto por una literatura que surge de la experiencia.

María Moreno comenzó su carrera en el diario La Opinión. También tuvo su paso por el diario Sur y la revista Babel, hasta ingresar en Tiempo Argentino donde era secretaria de redacción. Ahí llevó adelante la columna semanal A Tontas y a Locas hasta que en 1984 fundó la revista Alfonsina, la

primera publicación feminista del país.

Entre sus libros de ficción y no ficción se destacan El affair Skeffington, El petiso orejudo, Subrayados. Leer hasta que la muerte nos separe, Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas y Black out (señalado como uno de los diez libros que marcaron el año 2016 por The New York Times), entre otros.

Sobre ella ha dicho Jorge Carrión en The New York Times: “Somos muchos los que consideramos a María Moreno la mejor cronista argentina de todos los tiempos y una de las voces documentales más lúcidas de la lengua, entre otras hipérboles razonables”.

Pero aun así. Elogios y despedidas es una pesquisa de la vida y de lo literario a través del pensamiento. Un libro de esos que provocan el gozo de la reflexión, pero también el placer de lo bien escrito.