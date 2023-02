Video: Susana Roccasalvo blanqueó su romance con el hijo de una famosa actriz

Susana Roccasalvo estuvoe d invitada este jueves en el piso del programa "Socios del Espectáculo y Rodrigo Lussich la descolocó al hablar de su situación sentimental en una de sus clásicas bombas. La conductora se lo tomó con humor y banqueó algunos detalles de su romance en los últimos meses con el hijo de una famosa actriz, a la cual conoció en una situación complicada de su vida.

“Estuvo un año en un romance que finalmente terminó por algunos problemas de horarios y de actividades que no contrataron con… Ariel, ¡el hijo de Nacha!” Guevara, exclamó el conductor, mientras Roccasalvo entre risas disparaba: “¡Sáquenlo!”. Pero enseguida Roccasalvo, que tiene 65 años y perdió a su esposo en 2016 víctima del cáncer, contó cómo fue su romance con Ariel del Mastro, un conocido director de musicales.

“Fue una pareja muy de nosotros dos, muy privada. Nos conocimos en televisión cuando vino al programa y lo admiraba mucho. Cuando algo me gustaba mucho, era de ‘fulano’, una admiración total, pero en treinta y pico de años no lo había conocido. A Nacha la conozco, pero no la llegué a conocer como suegra. En su momento me llamó mucha gente para preguntarme, pero yo a él lo cuidé muchísimo. Como buena maestra, le enseñé qué contestar frente a las preguntas”, dijo Roccasalvo sobre su exposición mediática.

Sobre el noviazgo con el hijo de Nacha Guevara, Susana aclaró: “Nos queremos mucho y fue una relación muy sentida y muy fuerte. Parece mentira, pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, no coincidimos”. “Yo la veo muy enganchada”, observó Luli Fernández, y sus colegas coincidieron.

“Hay alguien que se va a infartar en la mañana de hoy”, comentó la conductora por Del Mastro y el público conocimiento que adquirió la noticia. La conductora contó además que se cruzó por casualidad a Nacha en el consultorio de la clínica donde su marido, el médico Carlos Hlawaczek, estaba viviendo sus últimos días de vida en enero de 2016 producto de la enfermedad, y le pidió a la actriz que no comentara la noticia sobre la salud de su esposo, ya que era jurado en el "Bailando". Y Nacha cumplió su promesa.