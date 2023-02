Escándalo en "El Hotel de los Famosos 2": una participante denunció que fue violada en el baño

El reality "El Hotel de los Famosos 2" sigue al aire, aunque la grabación de los programas terminaron hace varias semanas. Ya se había adelantado en varios ciclos de espectáculos que había existido una situación confusa entre dos participantes, pero en las últimas horas todo quedó mucho más claro. Y generó consternación porque la producción del programa no tomó cartas en el asunto. Flor Moyano, una de las participantes, denunció en la justicia que fue víctima de abusos sexuales por parte de Juan Martino. En su denuncia, relata varios episodios, y en uno de ellos cuenta que fue violada en el baño.

En un primer momento, se trataba de una denuncia mediática, de la que los protagonistas no quisieron dar declaraciones ya que por el contrato que firman con la productora, al estar grabado varias semanas antes, no pueden dar notas hasta que termine el ciclo. Sin embargo, Moyano hizo una denuncia formal con su abogado, Roberto Castillo, letrado que también representa a Cinthia Fernández.

En "LAM", este jueves por la noche Ángel de Brito leyó la denuncia completa, con detalles aberrantes y muchas dudas acerca de la reacción de la producción del ciclo, que solo apartó del reality al hermano de Majo Martino por una "situación incómoda" vivida en el programa.

Flor Moyano, ex participante de "Combate", relató en total seis hechos de abusos que sufrió en los primeros días de grabación. Contó que se acercó a Martino porque era un personaje fuerte y candidato a ganar el reality, pero que fue forzada varias veces por el participante a tener relaciones sexuales, algo a lo que ella se negaba, hasta que fue violada en el baño, lugar en el que no hay cámaras.

En el quinto hecho relatado por la participante, cuenta que Martino se metió en el baño "y comenzó a tocarme, me realizó sexo oral, y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritual y psicológicamente, me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada. Fue el peor momento de mi vida", denunció Moyano.

“Me costó mucho concretar la denuncia porque ella estaba muy asustada y muy angustiada. Le costaba mucho contar lo que había pasado en El Hotel. Después de muchas entrevistas logramos detectar seis tipos de abusos”, relató su abogado.