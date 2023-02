Julián Álvarez miró desde el banco el empate del City en Alemania

En el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, Leipzig y Manchester City igualaron 1 a 1 en Alemania y quedó todo abierto para la revancha que se disputará en Inglaterra. Lo más sorpresivo fue que Julián Álvarez no ingresó (en realidad Guardiola no hizo ningún cambio) y en el último tiempo juega cada vez menos, pese a su explosión en el Mundial de Qatar.

Manchester comenzó dominando y parecía que no iba a tener problemas para liquidar la serie en el primer juego. Sin generar demasiadas ocasiones, era el dueño de la pelota y en cualquier momento podía llegar a la apertura del marcador. Eso sucedió a los 27', cuando el argelino Riyad Mahrez sacó un remate bárbaro y selló el 1 a 0.

En el complemento, cuando no llegaba con demasiado peligro, Leipzig lo igualó por intermedio del defensor croata Josko Gvardiol a los 24'. Con el envión, el local intentó ir por el triunfo pero no lo consiguió, y Guardiola decidió no realizar modificaciones que le pudieron haber cambiado el ritmo al equipo y pareció conformarse con el empate.

Llamó la atención que Julián Álvarez no haya tenido minutos y que apenas jugó 6 en los últimos tres partidos.