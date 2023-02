Organizaciones sociales acampan frente al Municipio: reclaman kits escolares para el inicio de clases

Organizaciones sociales acampan frente a la Municipalidad de General Pueyrredon por segundo día consecutivo en reclamo de la entrega de kits escolares de cara al inicio de clases del próximo miércoles 1 de marzo.

Si bien el origen de la protesta tuvo dos causantes, Pablo Barragán, referente de la organización Mariano Ferreyra, confirmó a 0223 que llegaron a un acuerdo con el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro por el incremento de la cuota alimentaria en comedores y merenderos de Mar del Plata y Batán.

No obstante, el reclamo que sostiene la medida de fuerza es la entrega de kits escolares que le solicitan al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Victoria Tolosa Paz. "Nos dijeron que a partir de los primeros días de marzo nos van a mandar kits, pero no nos dicen cuántos. No hay nada serio", aseguró Barragán.

Los manifestantes de la organización Mariano Ferreyra acampan frente al Municipio por segundo día consecutivo. Foto: 0223.

El dirigente social aseguró que no pueden confiar en las promesas del Gobierno nacional para levantar la protesta porque para las fiestas de Navidad y Año Nuevo pasado les entregaron 200 canastas navideñas para distribuir entre 800 personas.

Las familias que llevan adelante el reclamo - explicó Barragán - eligieron la zona de Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen como epicentro de la protesta al entender que allí se ubica el Palacio Comunal, el "centro político de la ciudad". "Vamos a continuar acá hasta que tengamos una respuesta", completó.