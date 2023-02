La mamá biológica de la mujer que dice ser Madeleine McCann se negó a realizar las pruebas de ADN: "Es innecesario"

El caso de Madeleine McCann volvió a posicionarse en la agenda mediática en los últimos días con la aparición Julia Faustyna, una joven polaca de 21 años que dice ser la niña desaparecida hace 16 años atrás. Ante la irrupción de dicha noticia, la familia de Madeleine aceptó la realización de una prueba ADN para constatar si de verdad es ella, pero desde el lado de la supuesta familia biológica de Julia se negaron a la misma.

Según Fia Johansson, representante legal de Julia Faustyna, la mamá es quien no acepta la realización de los estudios porque considera que “es innecesario, ya que tiene la partida de nacimiento de la misma y con eso es suficiente”.

Johansson explicó a la prensa que no quieren causarle más dolor a la familia de Madeleine por eso están intentando convencer a algún miembro de la familia de Julia para que se hagan el análisis y así poder llevar un poco de paz y certezas.

“Queremos ser muy respetuosos con la familia McCann y respetar su privacidad y la de sus hijos mientras no sepamos exactamente quién es Julia”, comentó la vocera de Julia en diálogo con The Sun. “Creo que debemos obligar a la madre o a un miembro de la familia de Julia a hacerse la prueba de ADN en lugar de perturbar la paz de Kate y Garry, lo cual no es necesario”, agregó.

“No quiere que se haga ningún test de ADN ni colaborar de ninguna manera. Está demostrando que no tiene interés de mostrarse públicamente para contar que su hija tiene problemas. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando en los medios de comunicación”, explicó en otra entrevista para el programa de televisión Espejo Público.

En esta misma línea, Johansson indició que la supuesta madre biológica de Julia presenta “cierto grado de inmadurez” para afrontar el tema y aseguró que recurre a tratarla como una chica que tiene problemas mentales para poner en duda su relato.