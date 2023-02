La nena marplatense que sobrevivió a la caída de un balcón “se despertó al oír la voz de su papá”

Gustavo Fabián Lima, el abuelo de las gemelas argentinas que se tiraron del tercer piso del edificio donde vivían con sus padres en Catalunya, aseguró en la tarde de este viernes que la nena marplatense que sobrevivió a la tragedia ya se despertó en el hospital.

"Movió los párpados cuando escuchó la voz del padre”, reveló en las últimas horas el familiar desde el aeropuerto de Ezeiza, antes de partir para España a reencontrarse con su hijo en el marco del hecho que conmociona a España y Argentina.

El hombre destacó que "Leila está luchando por su vida". "La van a volver a dormir porque tiene la mandíbula quebrada. Es alentador pero todavía queda mucho por recorrer", aclaró, y agregó: "No la podían mover el día anterior porque tenían miedo, tenía muy tomado el pulmón".

En base a las cartas que escribieron las gemelas, se presume que la iniciativa fue accionada por Iván, quien sufría las mayores situaciones de bullying de parte de los compañeros de colegio por su identidad de género.

Leila, entonces en una de las notas que dejó antes de arrojarse al vacío, escribió "yo amo a mi hermana, somos gemelas, yo voy con ella a todo lados, la amo y la decisión que ella tome la voy a acompañar".

“No soy feliz y el resto de mi vida me parece que va a ser igual”

El martes 21 de febrero las gemelas se despertaron temprano, a las 7, en el departamento donde vivían hace dos años con su familia en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona. A las 7:30 ambas deberían haber tomado el colectivo que las llevaría a la escuela pero lo perdieron, y decidieron ir caminando. Por la tarde una de las chicas tenía una cita con el psicólogo pero nunca llegó: alrededor de las 15 se arrojaron al vacío. Otra de las notas que dejaron rezaba lo siguiente: "Me quiero ir de acá porque no soy feliz y el resto de mi vida me parece que va a ser igual".

El abuelo denunció que sus compañeros del instituto Llobregat al que asistían les hacían burlas por ser extranjeras y no saber hablar catalán y que a Alana también le hacían bullying por ser transexual. En el último tiempo había solicitado a sus compañeros que la llamaran "Iván". “Se quería llamar Iván y los compañeritos le decían Ivana. A veces no hace falta una bala para hacer daño”, lamentó Gustavo.

Las nenas son oriundas de Mar del Plata y asistían a la escuela N°6, ubicada en la zona de la Plaza Mitre. Pero cuando llegó la pandemia del Covid-19, la familia decidió emigrar a España y se radicaron en las afueras de Barcelona. “Los dos primeros años de la pandemia la pasaron mal. Pero mi hijo pudo conseguir un trabajo bueno y pudo tener mejor calidad de vida que es lo que buscan todos cuando se van de acá”, recordó el abuelo de las gemelas.