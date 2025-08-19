De la gloria a la vocación: el exdefensor del Barcelona que encontró un nuevo rumbo

El excampeón azulgrana deja el fútbol por la moda y un estilo de vida más tranquilo.

Jérémy Mathieu es recordado como uno de los defensores más sólidos de su generación. Con pasos destacados por Barcelona, Valencia y Sporting de Lisboa, compartió vestuario con estrellas como Lionel Messi, Neymar y Andrés Iniesta, conquistando títulos memorables, incluida la UEFA Champions League.

Tras colgar los botines, Mathieu decidió dar un giro inesperado a su vida profesional. Actualmente trabaja en el mundo de la moda en Francia, desempeñándose en una tienda de ropa. Este cambio le permitió alejarse del ritmo frenético del fútbol y encontrar una rutina más tranquila, cercana a su familia.

Mathieu inició su carrera en Francia, debutando en la Ligue 1 con el Sochaux, y consolidó su nivel en el Toulouse FC. Su rendimiento llamó la atención de clubes europeos, lo que le abrió las puertas del Valencia en 2009, donde se convirtió en un referente defensivo y destacó por su solidez y liderazgo en la zaga.

En 2014 dio el salto al Barcelona, alcanzando su pico profesional. Integró un equipo de ensueño junto a Messi, Neymar y Luis Suárez, y fue parte del histórico triplete de la temporada 2014-2015, logrando Liga, Copa del Rey y Champions League bajo la dirección de Luis Enrique.

Después de su etapa en el Barça, Mathieu continuó su carrera en el Sporting de Lisboa hasta 2020, momento en el que decidió retirarse del fútbol profesional. A pesar de haber realizado cursos de entrenador, optó por un camino distinto, apostando por su desarrollo personal y la tranquilidad de su vida cotidiana.

Hoy, lejos de los focos y los estadios, Mathieu disfruta de su nueva rutina en la moda. Su historia refleja cómo un campeón del Barcelona puede reinventarse, demostrando que la vida después del fútbol puede ofrecer nuevas oportunidades y satisfacción personal.