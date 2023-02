En medio de un inmenso dolor y pintadas xenófobas, velan a una de las gemelas marplatenses en Barcelona

Este domingo se realizó el velatorio de Alana Lima, la nena marplatense de 12 años que se quitó la vida tras saltar de un tercer piso de un edificio en Sallent, Barcelona, acosada por bullying en la escuela. Mientras tanto, la otra gemela evoluciona favorablemente en el hospital Parc Taulí de Sabadell y estiman que una vez que se recupere, volverán a la Argentina.

Gustavo Lima, el abuelo de las gemelas, confirmó a 0223 que la ceremonia se realizó esta mañana, en una situación de profunda tristeza. “Fue desgarrador. No puedo hablar mucho. Pero esto no se lo deseo a nadie”, lamentó el hombre, que este sábado llegó a España a despedir a su nieta y dar apoyo emocional a su hijo, a su nuera y a sus dos nietos.

En medio de una profunda tristeza y escenas de apoyo por parte de la comunidad de Sallent, que montaron un altar en la puerta del edificio donde ocurrió la tragedia, apareció una leyenda xenófoba que tildaba de “okupas” a la familia.

“Si bien esto se dio a conocer hoy en los medios, hace unos días que apareció esta pintada. Se ve que a alguien no le gusta que se diga la verdad”, dijo el abuelo, en relación a la abierta denuncia que realizó la familia y varios compañeros de las nenas, que señalaron que eran víctimas de bullying desde hace al menos dos años.

Además de las burlas por su condición de extranjera y de no saber el catalán, el acoso se dio particularmente sobre la identidad de género de Alana, que “se quería llamar Iván y los compañeritos le decían Ivana”, recordó recientemente con dolor su abuelo. En algunas comunicaciones la nena le decía que no quería vivir más en España y quería volver. "Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa", le dijo una vez.

Por otra parte, desde el entorno familiar confirmaron a este medio que la salud de Leila, "mejoró aunque su estado sigue siendo crítico" y confirmaron que la intención de los papás es la de volver a la Argentina. "Una vez que se reponga la nena, el abuelo Gustavo quiere traerlos para acá. Con lo que les pasó, ya no quieren estar más allá. Y toda la familia quiere que vuelvan", señalaron desde su entorno.

El estremecedor caso de bullying que terminó en suicidio infantil

El martes 21 de febrero las gemelas se despertaron temprano, a las 7, en el departamento donde vivían hace dos años con su familia en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona. A las 7:30 ambas deberían haber tomado el colectivo que las llevaría a la escuela pero lo perdieron, y decidieron ir caminando. Por la tarde una de las chicas tenía una cita con el psicólogo pero nunca llegó: alrededor de las 15 se arrojaron al vacío. Otra de las notas que dejaron rezaba lo siguiente: "Me quiero ir de acá porque no soy feliz y el resto de mi vida me parece que va a ser igual".

El abuelo denunció que sus compañeros del instituto Llobregat al que asistían les hacían burlas por ser extranjeras y no saber hablar catalán y que a Alana también le hacían bullying por ser transexual. En el último tiempo había solicitado a sus compañeros que la llamaran "Iván". “Se quería llamar Iván y los compañeritos le decían Ivana. A veces no hace falta una bala para hacer daño”, lamentó Gustavo.

Las nenas son oriundas de Mar del Plata y asistían a la escuela N°6, ubicada en la zona de la Plaza Mitre. Pero cuando llegó la pandemia del Covid-19, la familia decidió emigrar a España y se radicaron en las afueras de Barcelona. “Los dos primeros años de la pandemia la pasaron mal. Pero mi hijo pudo conseguir un trabajo bueno y pudo tener mejor calidad de vida que es lo que buscan todos cuando se van de acá”, recordó a 0223 el abuelo de las gemelas.