Tragedia en Barcelona: el abuelo contó que a una de las gemelas le hacían bullying por extranjera y transgénero

La tragedia en la que dos gemelas argentinas de 12 años se arrojaron de un tercer piso de su casa de Barcelona y en la que una de ellas murió y la otra está en grave estado, conmociona a España y a nuestro país, en especial a Mar del Plata, ciudad en la que ellas habían nacido y hace tres años junto a sus padres y su hermanito habían emigrado.

Aún conmocionado por la noticia, Gustavo Lima, abuelo de las gemelas, habló con 0223 sobre el drama que vive la familia y de cómo intenta gestionar un viaje de manera urgente hacia España. Contó que se enteró de la tragedia este martes mientras trabajaba como peón de taxi, cuando su exmujer lo llamó y le dijo algo “que pensé que había sido un accidente”.

“Ellos se habían ido a España un mes antes de la pandemia, cuando acá era fase 1 y al principio les fue muy complicado porque no conseguían trabajo. Mi nuera tenía los papeles y como estaba casada con mi hijo, ambos tenían nacionalidad. Al tiempo consiguieron un buen trabajo y mejoraron su calidad de vida. Pero extrañaban mucho porque son muy familieros”, recordó Gustavo.

El hombre contó que sus nietas, por cariño siempre "no me decían abuelo sino Gustavo, con cariño" y entre tantas llamadas y mensajes, le transmitían que “se querían venir a Mar del Plata” y que “no querían estar más allá”.

“En la escuela se burlaban de ellos por ser extranjeros. Al primero que se lo hicieron fue a mi nietito de 10 años, porque no sabía hablar catalán. Yo le dije a mi hijo que vaya a quejarse a la escuela pero allí les respondían que era una `pelea de niños´”, cuestionó.

Pero otro de los motivos más fuertes que su abuelo lamentó, fue el bullying que recibió una de sus nietas por su identidad de género. "Alana en la cartita que escribió antes de arrojarse, puso que no soportaba que sus compañeritos le acosen tanto verbalmente. Me quiero ir de acá porque no soy feliz y el resto de mi vida me parece que va a ser igual. Y se arrojó".

"Alana la última vez que hablé con ella, yo había visto que se cortó el pelito cortito y se vistió como varón. Ella me preguntó `cómo me queda´ y le dije que le quedaba hermoso, porque `sos una princesa´. Yo no sabía que ella quería cambiar de sexo. Se quería llamar Iván y los compañeritos le decían Ivana. A veces no hace falta una bala para hacer daño”, lamentó.

Gustavo en las últimas horas fue llamado por funcionarios de Cancillería Argentina, luego del desesperado pedido de la familia, que busca viajar hacia España para brindar apoyo emocional a su hijo en tan delicado momento. Quienes puedan colaborar con la familia Lima, pueden hacer un depósito bancario a la siguiente cuenta.

La cuenta bancaria de Gustavo Fabián Lima es:

Alias: ARBOL.YERBA.DONA