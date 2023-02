Muerte de Lucía Pérez: Sivo también pidió la absolución de Offidani y habló de una "causa política"

La segunda jornada de alegatos en el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez tuvo como protagonistas a las defensas de los dos acusados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, que en ambos casos pidieron la absolución de los imputados. Los acusados no estuvieron presentes en la sala y, en cambio, siguieron las ponencias por videoconferencia. Ahora resta conocer la sentencia del Tribunal en lo Criminal N°2.

Primero fue el turno de la defensora oficial, María Laura Solari, en representación de Farías. Luego, tomó la palabra César Sivo, en nombre de Offidani, quien advirtió que desde el inicio del proceso, “la única góndola habilitada es la de las prisiones perpetua” pero a que “un proceso judicial es mucho más que eso”.

En ese orden, al igual que Solari, el letrado apuntó contra los medios de comunicación y la cobertura del caso -“sostuvieron las consignas que mejor les sirvieron”, más allá de su veracidad, dijo- y razonó que la presencia de ministros y demás funcionarios nacionales y provinciales en la primera audiencia del juicio deja en evidencia que “la verdad era irrelevante porque esta causa ya era una causa política”.

Sivo consideró que esto provocó que la justicia sea “avasallada” y que, en medio de la presión social y mediática, el Ministerio Público Fiscal haya “callado ante determinadas situaciones y cuestiones falsas”. “El estado de derecho está en crisis cuando el poder judicial es avasallado y cede ante esas presiones”, advirtió y calificó de “vergonzoso” el fallo de Casación que ordenó un nuevo juicio por una cuestión de semántica, incluso, “contradiciendo fallos de la Corte Suprema”. “Hicieron un rulo para poder llegar” a esta instancia, lamentó.

Las primeras actuaciones del MPF en el caso, que en en 2016 estuvieron a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, también fueron blanco de los cuestionamientos de la defensa de Offidani. “Muchas pruebas se perdieron intencionalmente y eso es tan grave como lo que habló la fiscal, que se mostró compungida y lloró en una conferencia de prensa” y cuyas falsedades fueron “sostenidas en el tiempo”.

César Sivo, abogado de Juan Pablo Offidani. Foto: archivo 0223

Más adelante, el abogado de Offidani aseguró que a los defensores no les dejaron hacer trabajo al condicionarlos a la hora de preguntar a los testigos y habló del presunto consentimiento de Lucía para mantener relaciones sexuales con Farías. “¿Cómo hago para saber si hubo o no consentimiento si no pregunto? Eso implica confundir buscar información con el uso de esa información”, afirmó.

“Nos presentaron una víctima diferente a la realidad. La víctima siempre va a ser víctima, pero sus conductas nos van a permitir dirimir qué fue lo que sucedió”, analizó.

En cuanto a la situación particular de Offidani, Sivo se refirió a los dichos de la acusación, que mencionó su adicción al consumo de pornografía. “Mirar videos no significa nada, salvo presentarlo desde un plano moral, como un voyeur, un perverso”, manifestó, y subrayó que las pericias psiquiátricas realizados sobre su defendido no arrojaron signos de que se trate de una persona perversa. También hizo hincapié en que Offidani "siempre estuvo afuera", tanto de la casa de Racedo al 4800, en Faro Norte, en donde Lucía estuvo sus últimos momentos de vida, como del caso y reparó en que si bien "en eso coincidieron los acusadores", igualmente se hizo un "esfuerzo probatorio" para involucrarlo en la causa.

Sivo dijo además que su cliente no tenía forma de saber que la víctima tenía adicciones, si situación era de vulnerabilidad o si iba a tener relaciones sexuales con Farías. "Todas las palabras que dijo tiene Offidani tienen un correlato probatorio", apuntó y señaló que su función se limitó a trasladar a la adolescente a la sala de salud de Playa Serena luego de que Farías le pidiera ayuda al ver a la chica inconsciente en su casa. "Hizo lo que tenía que hacer y se fue a atender a su esposa que estaba con una crisis asmática. Pero como durante cuatro horas no vio porno, (para los acusadores) estuvo haciendo de campana a Farías", indicó. Y resumió: "Offidani está de regalo en esta causa, era el que le daba volumen y permitía hablar de 'los dealers', 'los abusadores'".

En este marco, el abogado dijo ante el TOC N°2 que la "única propuesta posible" es que se dicte la absolución de Offidani y propuso como atenuantes -ante una eventual condena- la historia vital de su defendido al ser hijo adoptivo, su decisión de asistir a la víctima y que no tiene tiene antecedentes.