"La reina del Tusi” se negó a declarar y seguirá detenida

La mujer de 38 años detenida el viernes a la tarde acusado de comercializar estupefacientes durante la realización de fiestas de música electrónica se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladada nuevamente al Destacamento Femenino.

La denominada “Reina del Tusi” se presentó en la fiscalía de Estupefacientes junto al abogado particular Martín Bernat y decidió no dar por el momento su versión de los hechos, aunque no se descarta que pueda hacerlo en los próximos días. “Solamente aclaró que tiene importantes problemas de adicción y un hijo a cargo”, adelantaron fuentes judiciales a 0223.

De acuerdo a la investigación de la Delegación local del Tráfico de Drogas Ilícitas, la mujer comercializaba material estupefaciente de origen sintético, como éxtasis, cocaína, lsd, ketamina, cristal ice, siendo la principal sustancia una droga 2C-B, conocida comúnmente como Tusi o cocaína rosa.

Con el avance de la misma se estableció su domicilio particular y su modalidad de trabajo. “Se comprobó que la mayoría de las operaciones eran las playas del sur, o bien dentro de establecimientos donde se desarrollaban fiestas electrónicas o los after”, informaron autoridades policiales a 0223.

Tras el aval de la Jueza de Garantias Lucrecia Bustos, en las últimas horas secuestraron en su departamento pastillas de éxtasis, cocaína, marihuana, cristal ice, varias con sustancia 2C-B conocida como Tusi, 135 mil pesos, dos balanzas, un celular y anotaciones de interés para la causa. “Se halló otra documentación vinculante con la asistencia a distintos eventos de fiestas electrónicas como pulseras y tarjetas VIP”, agregaron las mismas fuentes consultadas.