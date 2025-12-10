Agroquímicos: dictamen pide suspender ordenanzas de aplicación en dos municipios bonaerenses

En Tandil hay una ordenanza vigente desde 2022 ahora cuestionada por la justicia.

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, recomendó suspender las ordenanzas que permiten aplicaciones de agroquímicos a escasos metros de viviendas, escuelas, pozos y cursos de agua de los partidos de Tandil y Rauch.

El dictamen emitido en noviembre pasado reconoce la legitimidad de diversas comunidades de la denominada cuenca del Chapaleofú, que incluye a los citados distritos y a las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.

Grand le pidió al máximo tribunal bonaerense suspender las ordenanzas N.º 850/12 y 17.404/21, que habilitan fumigaciones con agrotóxicos a muy pocos metros de zonas pobladas, centros de salud, escuelas rurales, pozos de extracción de agua y cursos hídricos, pese a los riesgos que ello implica para la salud y el ambiente, algo ya demostrado múltiples veces por diversos estudios científicos —incluyendo investigaciones de universidades públicas— que han identificado sustancias con efectos genotóxicos, teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos en matrículas hídricas y ambientales de la región

El dictamen también sugiere que, por la complejidad del caso, la provincia de Buenos Aires sea citada al proceso judicial.

Los reclamos por las fumigaciones en provincia de Buenos Aires siguen vigentes.

Puntos textuales del dictamen sobre el uso de agroquímicos en Tandil y Rauch