Piden juzgar al chofer y al dueño del camión con el que chocó y se mató el médico Diego Quirós

En cumplimiento de los tiempos procesales el fiscal Rodolfo Moure formuló requerimiento de elevación a juicio al estimar que se cuentan con elementos suficientes para ejercer la acción penal con respecto a Raúl Alejandro Lozano García y Jorge Alejandro Frank, chofer y dueño, respectivamente, del camión que participó del siniestro en la ruta 88 en el que falleció el médico Diego Quiroz, el hijo de su pareja (un nene de 9 años) y sufrió lesiones de gravedad Yanina Liani.

En la presentación de once páginas, a la que adhirió el abogado penalista Juan Manuel Belliure, el fiscal detalló el momento de la salida del camión Mercedes Benz L1114 con acoplado que manejaba Lorenzo García -sin licencia habilitante- desde la báscula “La Ballenera” a la ruta 88 y contra el que imptactó el Mercedes Benz GLA200 que manejaba Quiros.

Quirós falleció en el acto.

El fiscal recordó que el camión y el acoplado estaban en malas condiciones de seguridad, sin VTV realizada, con luces traseras, laterales y de freno defectuosas o sin funcionar, la Instalación eléctrica deteriorada, las cintas reflectivas gastadas y que el acoplado no tenía la señalización adecuada.

Con relación a la imputación de Frank recordó que era propietario del camión y acoplado y lo entregó sin exigir la licencia de conducir profesional, sabiendo que el vehículo no reunía las condiciones mínimas para circular. Por ese motivo lo ubica como coautor en un delito imprudente, ya que contribuyó al riesgo que produjo el resultado fatal.

Se pidió la elevación a juicio.

El fiscal mantuvo la calificación de Homicidio culposo calificado por la conducción de vehículo automotor, por pluralidad de víctimas fatales, por culpa temeraria y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente y culpa temeraria en concurso ideal.

Moure y Beillure consideran que en el debate se va a esclarecer la inexistencia de droga y alta velocidad al momento del hecho, es decir, que Quiroz no venía drogado al momento del impacto letal.

A mediados de agosto la Justicia de Garantías dispuso la libertad por falta de mérito del chofer tras plantear la ausencia de riesgo procesal, la innecesariedad y desproporcionalidad del encierro riguroso.

Su mujer resultó gravemente herida.

En una resolución de 27 páginas el Juez de Garantías Daniel De Marco se refirió a las violaciones a deberes de cuidado por parte Quirós y su relación con el resultado lesivo. En tal sentido tuvo en cuenta la conducción con exceso de velocidad y la conducción bajo el consumo de estupefacientes.

Ese punto ya fue observado por Belliure con planteos de nulidad sobre la la pericia toxicológica al entender que hay grandes dudas e irregularidades al momento de la toma, análisis de las muestras y falta de estudios complementarios.