Segundo juicio por Lucía Pérez: "No se puede buscar Justicia a través de un linchamiento mediatizado"

Offidani y Farías decidieron no asistir a las audiencias del segundo juicio. Foto: archivo 0223.

El abogado que defiende a Juan Pablo Offidani, César Sivo, anticipa que pedirá la absolución del imputado por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez, el hecho que vuelve a ser juzgado a partir de este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata.

“Hay una primera cuestión que es innegable para nosotros: acá no existió delito. Más allá de lo trágico y lo tremendo que siempre es la muerte de una adolescente, eso no significa que se pueda entender que sí o sí hubo un delito”, remarca el letrado, en declaraciones a 0223.

Junto a Matías Farías, Offidani vuelve a enfrentar un juicio después del dictamen que dio a conocer en agosto del 2020 el tribunal de Casación, donde decidió revocar la absolución de los dos acusados que había sido resuelta el 28 de noviembre de 2018 por los jueces marplatenses Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas para dar lugar a un segundo debate oral.

En esa instancia, el tribunal platense solamente ratificó la condena a 8 años de prisión por “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad”, pero ordenó revisar la prueba referida al abuso sexual y el femicidio que se denunció contra la adolescente de 16 años para determinar las posibles responsabilidades penales del caso.

Ahora, Farías – que se mantiene en las manos de la defensora oficial, María Laura Solari – llega imputado al juicio por el “abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio” de Lucía Pérez. Y a Offidani le cabe la misma imputación, pero en rol de “partícipe secundario”, tal como dictaminó Casación.

Y Sivo, a tono con esa resolución, sostiene que a su defendido “no se le puede atribuir ninguna responsabilidad penal” en los hechos ya que dice que no se encontraba dentro de la casa del principal sospechoso, en Racedo al 4800, cuando se consumó la muerte de la adolescente.

“Estamos hablando de una persona que solamente fue a asistir a otra. Offidani estuvo ajeno a cualquier actividad en el interior del domicilio. Ahí no hay ningún delito. Y hay documentos e información más que suficiente para sostener esto que estoy diciendo, y es lo que le vamos a demostrar al tribunal”, promete el abogado.

“Hay preguntas que son incómodas pero que se deben hacer”

En 2020, los jueces de Casación, Carlos Ángel Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini, hicieron un pedido explícito al nuevo tribunal que resultara designado en el caso al insistir en la necesidad de valorar la prueba con una “perspectiva de género”, algo que no reconocieron en la primera óptica de juzgamiento del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, integrado por Gómez Urso, Carnevale y Viñas.

Durante el juicio, las defensas de los acusados buscarán apoyarse sobre las conclusiones de distintos peritos, que dictaminaron que la causa de muerte de la adolescente habría sido una "intoxicación por sobredosis de estupefacientes".

“No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios. Dicho déficit de imparcialidad se manifestó palmaria y expresamente –aunque obviamente no lo haya sido de manera intencional, por supuesto- en un preconcepto respecto de las actividades y hábitos de la víctima, y fue en base a ese ilegítimo argumento subjetivo en que edificaron su posición o postura al respecto”, apuntó Natiello, en su voto.

El abogado defensor, sin embargo, no lee este tramo de la sentencia con un tono condicionante: “Acá no hay ningún tipo de condicionamiento legal. Lo que hay es una discusión sobre pruebas, sobre distintas evidencias que están arriba de la mesa, y si una de esas discusiones tiene que ver con determinadas caracterizaciones habrá que trabajar sobre eso”.

La cara de Lucía se convirtió en símbolo del #NiUnaMenos. Foto: archivo 0223.

“Pensar que se puede condicionar la tarea de los profesionales, en función de una supuesta perspectiva, es darle una connotación al fallo de Casación que no lo tiene, y que nadie entiende”, apunta Sivo, y aclara: “No nos condiciona nada ni nadie. Y si existiera algún condicionamiento, más allá de las presiones innegables y desmedidas que todos estamos sufriendo, más allá de eso, si sintiéramos que no estamos en condiciones de afrontar el desafío de hacer nuestra tarea, entonces no estaríamos acá”.

El representante de uno de los dos acusados dice, en la misma línea, que hay distintos aspectos sobre la biografía de Lucía que resultan “relevantes” para las futuras postulaciones que se eleven ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y que no se pueden dejar a un lado del debate. “Hay preguntas que son incómodas, es cierto, pero hay que hacerlas, con un respeto que está más que garantizado, porque eso es lo que permite resolver el caso en Justicia”, afirma.

“No gana el que junta más gente en la calle”

De cara al inminente comienzo del juicio, Sivo también se muestra crítico con el tono que ha acusado en distintas manifestaciones que se gestaron para apoyar el reclamo judicial de la familia de Lucía Pérez. “Escuché decir que si ahora no había una condena iba a correr sangre y otro tipo de expresiones que son inaceptables”, considera.

Durante el juicio por Lucía Pérez, el palacio de Justicia de Mar del Plata volverá a estar vallado. Foto: archivo 0223.

El abogado defensor que trabaja junto a Romina Merino señala que el Poder Judicial no puede estar supeditado a distintas “presiones o amenazas”: “Nadie debe pensar que un caso se resuelve en la calle y que gana el que termina juntando más gente en las puertas de tribunales. La Justicia no funciona”.

"No se puede pretender buscar Justicia, una solución, a través de un linchamiento mediatizado. En vez de ahorcarte con sus propias manos, ahora tratan de que la Justicia sea la ejecutora de esa decisión, y eso intolerable en cualquier Estado de Derecho. Es algo que no se puede permitir”, sentencia.

Este nuevo juicio intervendrán los magistrados Roberto Falcone, Alexis Leonel Simaz y Gustavo Raúl Fissore, quien oficia como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°2. De no surgir contratiempos, las partes involucradas esperan que la etapa de desarrollo de la prueba de la acusación ya esté finalizada para el martes 14 y que para los primeros días de marzo ya se conozca el veredicto final.

Una de las novedades de este debate es que tanto la jornada inaugural como el día de lectura de la sentencia serán transmitidos por streaming, a través de un canal oficial de YouTube. Por decisión personal, ni Offidani ni Farías estarán presentes en las audiencias del debate y seguirán su desarrollo de manera remota, a través de videoconferencia.

En representación del Ministerio Público Fiscal, intervendrá Leandro Arévalo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7. Y las abogadas de la familia de Lucía son María Florencia Piermarini y Verónica Heredia. Ambas partes acusadoras buscarán que el tribunal dicte la máxima pena contra los imputados: la prisión perpetua.