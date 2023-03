Por la expansión demográfica, aseguran que habrá que construir una estación transformadora en la zona sur

Desde Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea), la empresa que provee de energía eléctrica a Mar del Plata y la región, plantearon la necesidad de construir a futuro una estación transformadora de alta tensión para abastecer a la zona sur de la ciudad que experimenta una importante expansión demográfica.

En el marco de la inauguración de su nuevo espacio cultural en la renovada "Usina de la Loma" de Mendoza y Garay, desde Edea confiaron a 0223 que ya comienzan a proyectar la construcción de una estación transformadora de alta tensión para alimentar de energía eléctrica a los barrios del sur de Mar del Plata.

"La explosión demográfica que sucede en el sur hace prever que en un tiempo vamos a tener que hacer una estación transformadora de alta tensión porque ha crecido la demanda de manera exponencial", aseguraron.

La obra permitiría ampliar la capacidad de suministro eléctrico existente para garantizar la confiabilidad de operaciones y el abastecimiento seguro en una zona que se crece con importantes desarrollos inmobiliarios y en los últimos veranos fue elegida por el público ABC1 para hospedarse en plena temporada.

En relación al consumo, desde la empresa que pertenece al Grupo Desa, confiaron a este medio que se pudo atender la demanda en el verano vigente a pesar de los días de intenso calor que se vivieron. El pico de consumo histórico fue de 292 MW a fines de enero del 2017.

"Este verano no se superó la máxima histórica. Hubo una ola de calor pero fue cuando la ciudad no tenía el pico de gente. En enero no hizo tanto calor y ahora la ciudad ya está en su ritmo habitual", señalaron.

Las fuentes consultadas reconocieron que en Mar del Plata se puede percibir un cambio en el consumo de energía eléctrica y que la demanda en invierno se asemeja la del verano. "Esto es porque hay empresas que se radican, hay una estación transformadora nueva y mucha población estable", completaron.