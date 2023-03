Piqué habló por primera vez sobre la BZRP Session de Shakira: "Lo único que quiero es que mis hijos estén bien"

Sin lugar a dudas que la BZRP Session #53 de Shakira fue la canción del verano y una de las más mediáticas de las canciones producidas por Bizarrap. En el tema, la cantante dejó frases muy polémicas y picantes sobre la separación que vivió con Gerard Piqué, padre de sus hijos, dejándolo en el centro de las críticas. El exfutbolista rompió el silencio y en una entrevista habló de la canción.

El exjugador del Barcelona aseguró que pasa por un buen momento personal después de su separación con la artista y señaló que su único objetivo es que sus hijos “estén bien”.

Gerard Piqué llevó a su hijo al programa de la Kings League, del cual él es dueño

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, dijo Piqué al programa de radio El Món a Rac1 luego de que le preguntaran si escucho la BZRP Session.

Por otro lado, el exdefensor del Barcelona se refirió a la decisión de llevar a su hijo al programa Kings League, el torneo de fútbol 7, del cuál el es accionista y en el que participan streamers y exfutbolistas, como Iker Casillas o el Kun Agüero, entre otros. La aparición pública del niño había molestado a Shakira, quien le había pedido no exponerlo.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las cosas de una manera que intento sea la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, indicó.