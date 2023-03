Fotos: es sargento de la Bonaerense, se abrió un Only Fans y gana fortunas con sus fotos hot

Cansada de las horas extras, de trabajar todo el día para llegar a ganar 200 mil pesos por mes, exponiendo su vida en la calle, una mujer policía se volvió noticia en los últimos días por revelar que cambió horas de trabajo en su puesto de sargento para abrirse un Only Fans. ¿El resultado? Recauda entre 300 y 400 dólares por semana gracias a sus clientes extranjeros. “Me respetan más que en la comisaría”, dijo.

La sargento, de 32 años, pertenece a la Policía Bonaerense y relató que se abrió una cuenta en el sitio “OnlyFans”, un servicio de suscripción de contenido erótico. Su cuenta es privada y solo acepta suscriptores de Estados Unidos. Gracias al contenido que vende, Clara junta entre 300 y 400 dólares a la semana, lo que triplica su sueldo en la Fuerza.

“Cada día es una aventura distinta. Me toca patrullar y tengo que estar en esquinas, controlar estaciones de trenes, etcétera. Son muchas horas y no me reditúan lo suficiente. Me jode arriesgar la vida por poca guita y que las leyes no nos amparen, me jode que las leyes no nos amparen, me jode que haya jueces y fiscales garantistas anticanas. Parece que los que integramos las fuerzas de seguridad los derechos humanos no existen”, comentó la mujer, que se desempeña en zona Oeste patrullando la calle.

“Hace dos años que hago contenido para Only Fans. Empecé tímidamente, hice el curso y descubrí que lo disfruto… disfruto mostrarme y ganar platita, me gusta calentar, pero soy policía bonaerense y hay cosas que no puedo hacer”, explica la sargento.

“No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy segura que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo”, añadió.

Clara trabaja doce horas por día, de 7 a 19 y hace horas extras. "Como policía llego a ganar, con las horas extras, menos de 200 mil pesos... Es poca plata para la cantidad de tiempo que le dedico y la verdad es que quiero estar más holgada económicamente, necesito ayudar a mis viejos, por eso empecé con OnlyFans, que hoy me permite casi triplicar el sueldo".

Para no arriesgarse por su trabajo, Clara sólo acepta seguidores del exterior. "Tengo cerrado el Only Fans para seguidores de Argentina y también de América Latina. Es riesgoso, nunca se sabe", explica. El contacto con norteamericanos le facilita revelar su secreto: "A ellos no tengo problemas en contarles que soy poli".