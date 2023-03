Psicología: "En 15 años, la matrícula se cuadriplicó y seguimos en el mismo edificio con los mismos docentes"

Autoridades de la Facultad de Psicología, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), acusaron un “fuerte atraso” en las inversiones que se deben realizar para aggiornar la infraestructura de los espacios áulicos frente a la alta demanda que registra la carrera a lo largo de la última década.

“Si miramos los últimos 15 años, la matrícula prácticamente se cuadriplicó mientras que la cantidad de metros cuadrados para albergar estudiantes y la planta docente y no docente no varió significativamente. Ese es un dato objetivo de la realidad”, sostuvo, a modo de reproche, Juan Pablo Issel, el decano de la unidad académica.

En declaraciones a 0223, el funcionario universitario advirtió que las inversiones que debería recibir “tanto el sistema sanitario de salud mental como la Facultad de Psicología están un poco atrasadas en relación a la importancia que la misma sociedad le está dando a la disciplina”.

Con 2300 inscriptos, Psicología se convirtió en la carrera más elegida de este ciclo lectivo dentro de la UNMdP. Los directivos de la facultad leen este interés como la respuesta a un fenómeno que se generó a partir de la pandemia del coronavirus.

Juan Pablo Issel, el decano de la Facultad de Psicología. Foto: 0223.

“No nos podemos olvidar que al principio de la pandemia los psicólogos ni siquiera eran considerados personal esencial por el Gobierno porque no se contempló el enorme impacto que iba a tener el encierro en la salud mental. Pero después esta variable fue ineludible y se reconoció la importancia que verdaderamente tiene la psicología”, consideró el decano.

Issel también valoró el auge de las “herramientas de atención virtuales” que se propició el contexto de emergencia del Covid-19. “La atención telemediada cambió realmente el panorama de nuestra actividad. La mayoría de los colegas hoy atienden por videollamada y eso no pasaba antes de la pandemia”, puntualizó.

“Yo pienso que esta clase de atención, si bien no es lo mismo, es una manera de ampliar las posibilidades de atención y derechos. Las herramientas virtuales dan posibilidad de hacer seguimientos que de otra forma serian imposibles. Si bien es algo incipiente y todavia no esta del todo pensado, tiene un potencial inclusivo enorme y me parece un desarrollo muy interesante de la disciplina”, analizó.