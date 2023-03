Escuela de Cerámica, la institución artística más antigua de Mar del Plata que mantiene viva la mística de las artes de fuego

A mediados del siglo pasado, la comunidad artística local vio realizado su sueño de contar con una escuela dedicada al estudio de las artes del fuego. Fue fundada el 27 de diciembre de 1950, pero comenzó con el desarrollo de sus tareas unos meses más tarde, 8 de febrero en el edificio de Dorrego esquina Bolívar.

Aunque es popularmente conocida como “Escuela de Cerámica”, su nombre homenajea al gran escultor argentino Rogelio Yrurtia por iniciativa del por entonces interventor del establecimiento, el artista plástico Jorge Hugo Román.

Pasaron 73 años desde su fundación, pero el establecimiento jamás abandonó la mística que hay en torno a la alfarería, la cerámica y el mosaiquismo, entre otras disciplinas vinculadas a las artes de fuego en el edificio construido en 1912 que tiene particularidad de tener amplias habitaciones/aula todas con salida al patio central.

Mosaiquismo es una de las "tecnicaturas fuertes" de la institución

Desde la década del '60 y de forma ininterrumpida, la Escuela experimenta profundos cambios tendientes a diversificar su oferta educativa, estrechando lazos con sectores de la comunidad marplatense y relacionándose de forma más cercana con sectores emparentados con el quehacer artístico.

“La Escuela Rogelio Yrurtia funciona desde hace más de 70 años en este edificio e históricamente trabajó con cupos de alumnos reducidos”, aseguró en diálogo con 0223 Laura González, actual regente de la institución.

De acuerdo a las declaraciones de González, el establecimiento mantiene como “carrera fuerte” las tecnicaturas en Cerámica y Alfarería y el Profesorado de Artes Visuales con orientación en Artes de Fuego, aunque también ofrece las opciones de tecnicaturas en Vitral, Joyería, Esmalte sobre metal y Mosaico. Además cuenta con talleres de teatro y cerámica para niños, Alfarería para adolescentes y Foba (Formación Básica) que le permite al estudiante tener en un año un pantallazo general del programa del Profesorado.

El edificio donde funciona la Escuela fue construido en 1912

En los últimos días se viralizó un posteo que asegura que la Tecnicatura en Vitral cuenta solo con un alumno inscripto y, por tal motivo la carrera corre riesgo en la ciudad. “Regreso con tristeza de la Escuela de Cerámica de Mar del Plata ya que para este ciclo lectivo sólo hay inscripta hasta el momento una alumna en la carrera Tecnicatura Superior en Vitral. Les pido que si conocen a alguien que esté interasado/a le avisen que prorrogaron la inscripción. Sería muy lamentable que cierren esta maravillosa carrera por falta de matrícula. La escuela está ubicada en Dorrego esquina Bolívar. La inscripción se realiza online o presencial en el horario de funcionamiento institucional de lunes a viernes de 9 a 21. Mail: contacto@escuelarogelioyrurtia.edu.ar”, reza el texto que se copió pegó y compartió infinidad de veces en redes sociales.

El posteo generó preocupación en la comunidad artística local, aunque desde la emblemática institución lo desmintieron categóricamente. “Estamos con una inscripción abierta desde el mes de febrero. Hay una realidad que es que no somos la Malharro donde hay gran cantidad de Matrícula. Pero para Vitral tenemos 15 inscriptos y no hay riesgo de cierre de la tecnicatura. No sabemos de donde salió esa información y realmente nos preocupa porque los inscriptos están, tenemos los legajos… Esa información no es real”, aseguró González.

Actualmente la institución tiene una matrícula de 1090 estudiantes que se reparte en las diferentes carreras y especializaciones. "Por ahora solo comenzó primer año de Vitral y Mosaico y durante las próximas semanas iniciarán el ciclo lectivo los estudiantes de las tecnicaturas restantes,