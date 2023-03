Terrible cruce: Eliana Guercio acusó en vivo a Luis Ventura de querer limpiarse con el caso Corazza

La detención de Marcelo Corazza en una causa por corrupción de menores desató un escándalo en Telefe, donde el ganador de la primera edición de Gran Hermano trabajaba como productor desde hacía casi 20 años. Pero las esquirlas llegan a otros canales, entre ellos América, donde desde "Intrusos" le hicieron una recordada cámara oculta a Corazza en 2002 buscando "demostrar" su orientaci´n sexual. Ahora, con la causa en curso, Luis Ventura y Jorge Rial están en el centro de la escena y muchos buscan su opinión sobre el tema. Aunque a veces no la pasan nada bien al aire.

En "EPA", el ciclo de Nicolás Magaldi que se emite por las mañanas en América, entrevistaron por teléfono a Ventura y Eliana Guercio lo cruzó con todo, le recordó la cámara oculta que hicieron pagándole a la marplatense Julieta Biesa cuando aún no era una chica trans, y lo atacó al aire.

“Vos hoy dijiste que la cámara oculta en realidad no fue para hablar de la sexualidad de la persona, sino porque estaba vinculado con esto. Cosa que a mí me cayó horrible porque si vos tenés un tipo de conocimiento de que esto estaba sucediendo lo tendrías que haber denunciado porque hay niños en el medio involucrados”, se despachó la exvedette, panelista del ciclo desde su regreso al país para acompañar a su esposo, el arquero de Boca Sergio Romero.

Enojado por la acusación que le hacían en su propio canal, el conductor de "Secretos verdaderos" contestó. “Lo único que falta es que ahora la culpa la tengo yo”, pero Guercio fue por más. “Y sí. Si sabías y no lo denunciaste, sos responsable también de que haya sucedido”, arremetió. Luego del tremendo cruce, Guercio dijo que era consciente te de que mañana tal vez no esté al aire por lo que dijo, y lanzó: "Nadie se anima a decir lo que yo dije hoy porque no trabajan más, preguntale a Beatriz Salomón".

El picante ida y vuelta

Ventura:- ¿A dónde tengo que denunciar? Me tengo que estar restando de todos los atropellos y todas las cosas que pasan en nuestra sociedad. ¿Por qué no lo denunciaste vos?

Eliana:- ¡Porque yo no lo sabía! Si yo sé que alguien es corruptor de menores soy la primera que lo va a denunciar.

V:- Lo viste en televisión. La famosa cámara oculta que se le hizo con una entrevista.

E:- ¿¡Yo lo vi!? Me parece que ahora esto es fue utilizado para decir “no estábamos hablando de la sexualidad, estábamos hablando de la corrupción de menores”. Limpiarte con una mugre de estas una mugre anterior yo no lo comparto. Disculpame pero yo no voy a seguir charlando. Con los chicos, no.

V:- ¡Más bien que “con los chicos, no”!

V:- ¡Lo hubieras denunciado vos!

E:- Vos te jactás mucho de sacar gente de la droga y de lo bueno que sos y hoy te escucho decir esto. Me parece un horror.

V:- A vos te parece un horror… ¿Y por qué no denunciaste lo que pasaba con compañeras de teatro en las que participabas?

E:- ¿¡Con qué compañeras, Luis!? Yo trabajé con toda gente mayor de edad.

V:- A mí no me vas a correr.

E:- ¡Yo no te corro! Te estoy diciendo lo que dijiste vos. Conmigo no te vengas a limpiar el escrache a un chico por ser homosexual con que era corruptor de menores. ¡Lo hubieras dicho antes!