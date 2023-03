Usurpación de terrenos en Las Heras: "Somos gente joven y trabajadora; no somos delincuentes"

Las 28 familias que protagonizan la ocupación de un predio en el barrio Las Heras desde hace días viven momentos de incertidumbre por estas horas después de conocer la autorización judicial para que se materialice el desalojo de los terrenos que pertenecen a una Sociedad Anónima.

“La verdad que no sabemos que va a pasar. No podemos hacer nada hasta que ellos no vengan. Esperemos que ellos también nos puedan dar una solución”, expresó a 0223 Florencia, una de las ocupantes que se encuentra en Fortunato de la Plaza y Tetamanti.

La mujer, que es vendedora ambulante y tiene una hija, remarcó que cada una de las personas involucradas en la usurpación son “toda gente joven que se está haciendo la familia y necesita un techo”. “En muchas notas salen a decir que somos delincuentes pero somos gente trabajadora”, cuestionó.

En uno de los escritos que remitió a la Justicia de Garantías, el fiscal Juan Pablo Lódola había dicho que la usurpación se consumó de manera violenta y con amenazas a los vecinos. “No llames a la tele porque les vamos a quemar las casas”, fue una de las intimidaciones que dijo recibir de los ocupantes una de las personas que vive en inmediaciones a los terrenos.

Florencia, por su parte, cuestionó la falta de respuesta por parte de las autoridades judiciales y municipales, en el marco del conflicto que se extiende desde mediados de mes. “El lunes fuimos a la fiscalia y nadie nos dio pelota. Nos dieron mil vueltas. Nos decían que nos iban a atender en cinco minutos y la fiscalía terminó cerrando y nos quedamos afuera”, ejemplificó, y agregó: “La verdad es que nadie nos dice qué va a pasar y no nos están dando pelota”.

En base al pedido del Ministerio Público Fiscal, la Justicia de Garantías ya autorizó el desalojo de los terrenos ubicados en Mac Gaul, Fortunato de la Plaza y Tetamanti y se espera que este miércoles la policía se presente en el lugar para notificar a los imputados de la situación. Allí, entonces, se les informará a las familias que tienen 48 horas para retirarse definitivamente, en forma pacífica. En caso que no lo hagan, el lunes se montaría un operativo de seguridad para hacer cumplir la medida.