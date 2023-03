Fue mamá de gemelos y no puede reconocer cuál es cuál

Sofía Rodríguez se hizo viral en Twitter luego de reconocer que no sabía cuál de sus bebés gemelos era cuál. En la red social, la mujer escribió: “Mañana tengo que ir a la Policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”.

El posteo circuló por todo internet y llegó a tener más de 30 mil “Me gusta”. Además, los usuarios de la red social del pajarito estallaron de risa y le dejaron todo tipo de comentarios. “Te amo, eso es la maternidad”, “Estoy seguro que le debe pasar a todos los que tienen gemelos, solo que no lo admiten”, “Ya fue, al azar ni cuenta se van a dar”, “Me reí porque tranquilamente como madre podría ser yo”.

Sofía contó que Valentín y Lorenzo, de 45 días de vida, no podía identificar a sus hijos y pidió recomendaciones en la red social.

Lo primero que aclaró la joven profesora de educación física es que aunque en las fotos se aprecien algunas diferencias físicas, “en persona son iguales”. Más tarde reveló que el principal motivo por el que deseaba saber la identidad de cada uno era para poder ingresar sus historias clínicas. “Le sacamos las huellas, pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien”, confesó un par de horas después junto a una foto de la pequeña huella dactilar de uno de sus hijos.

Más tarde, publicó una serie de fotos de los gemelos para que sus seguidores los conozcan mejor. Junto a las imágenes escribió: “Fotos de los gemelos. Tienen 45 días”.

La historia todavía podía volverse más absurda ya que según mostró Sofía mediante una foto, los médicos habrían vacunado dos veces al mismo bebé producto de la confusión: “Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, aseguró.

Seguramente la anécdota no termina, habrá que esperar a las nuevas publicaciones para saber qué pasó y si, finalmente, pudieron reconocer cuál de los bebés es cada uno.