Dramático video: discutió con su novio y se tiró desde un tercer piso

Una joven de 22 años está internada en grave estado luego de caer desde el balcón de un departamento de un tercer piso. La chica estaba en la vivienda que comparte con su novio, con el que tuvo una pelea porque él quería terminar con la relación, según declaró en la justicia, y en ese momento se habría arrojado por el balcón. El terrible instante en el que la joven cae al vacío quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho tuvo lugar en un complejo de viviendas ubicado en la ciudad de La Plata. Por motivos que todavía se investigan, la joven cayó sobre la vereda y quedó con lesiones severas. El momento de la caída quedó grabado, y se ve cómo dos personas que caminaban por la vereda escuchan algo y se dan vuelta en el instante en que golpea contra el piso. Sofía Tuno Espinosa fue trasladada al Hospital San Martín con heridas graves y su estado es reservado.

Los vecinos de la pareja contaron que escucharon gritos y una fuerte discusión en el departamento en el que la joven convive con Facundo Javier Lemons (22), quien quedó en libertad tras ser demorado por algunas horas.

El hombre dio su versión de los hechos y explicó que tras una discusión que mantuvo con su pareja ella decidió arrojarse desde el tercer del departamento que compartían. Lemons declaró que "ya no estaba saliendo" con Sofía y que ella "no estaba de acuerdo con cortar" la relación. "Estaba depresiva porque no aceptaba la separación y se arrojó sola al vacío", contó el joven.

El caso fue recalificado como suicidio en grado de tentativa. La causa penal quedó a cargo de la fiscalía 2 de La Plata. En el lugar trabajaron agentes de Policía Científica, de Casos Especiales, del Comando de Patrullas, de la Comisaria Primera y de la DDI La Plata.