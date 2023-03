Qué tareas realiza el Intema, el instituto de investigación único en el país que inauguró Alberto Fernández

Este martes 7 de marzo el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema), que depende de dos importantes emblemas de la educación y la ciencia argentina, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

Los principales objetivos del Intema son: generar conocimiento científico básico y aplicado al más alto nivel en todos los campos de la ciencia de materiales, y aportar estos conocimientos para conjuntamente con el sector productivo desarrollar nuevos productos, procesos y tecnologías en el campo de los materiales metálicos, cerámicos y plásticos, con el fin de aportar al desarrollo del país.

Guillermo Elicabe, director de Intema y del Conicet de Mar del Plata, habló con 0223 acerca de la función del instituto y de la importancia de contar con un edificio, único en todo el país, con 13.500 metros cuadrados de superficie.

Según señaló, las obras se iniciaron en 2011 con al construcción de la estructura y la cubierta del edificio, con un 30% del total del protecto. "En 2014 y 2015 completaron los pisos habitables para la investigación científica y tecnológica. a medida que se fueron terminando los pisos, fuimos incorporando personal y los equipos. Inicialmente el primer grupo llegó aca en 2015 en condiciones muy precarias. Esto era un gran edificio en medio del campo y la entrada a través de un alambrado. Inicialmente no había calefacción. En julio del 2016 iniciamos con el primer grupo de gente que se vinieron a instalar, que fue la primera avanzada de personal y equipo", dijo.

Ya en 2017, el edificio fue ocupado parcialmente; en 2018 se terminó el segundo piso. y en 2022 prácticamente se terminó la obra civil, con la culminación del sector exterior y la cartelería. "La inauguración era algo lógico primero porque nunca estuvimos de acuerdo en inaugurar algo parcialmente. Se inaugura totalmente terminada", aclaró.

-¿Qué se hace en el Intema?

-Somos un instituto de investigación científica tecnológica de doble dependencia de la universidad y del Conicet. Muy atado a la investigación por parte del Conicet y muy atado a la docencia, por el lado de la universidad. Reunimos ambas condiciones. La mayoría de los investigadores del Conicet, tenemos becarios que son mayormente del Conicet, personal de apoyo del Conicet. Aunque la mayoría de los investigadores, personal de apoyo y aún los becarios, son docentes de la universidad. La actividad que hacemos se vuelca en la docencia de grado y postgrado.

Aportamos a la formación de nuevos profesionales, de profesionales en el postgrado y después investigamos para generar conocimiento, en mayor o menor medida y en mayor o menor originalidad. Generamos conocimientos que se publica en la literatura científica.

De estas características y tamaño, es un edificio único. El Conicet tiene 300 institutos en todo el país, algunos son de 20 miembros y otros como en este caso, de 250. Edificios para tal fin, prácticamente es el único. Tenemos 13.500 metros cuadrados. Es gigante.

- Se construyó en 2011 y hubo gobiernos de distinto signo político y las cosas continuaron...

-Si, el Conicet tiene la ventaja de ser un ente autónomo desde el punto de vista presupuestario, no genera sus propios recursos pero como las universidades, lo percibe directamente del Congreso. Al recibir esos recursos, que depende muchas veces lo que determine el Ministerio de Economía, el Conicet con una estructura de planta importante, una línea gerencial estable, que hace muchos años está, así como apostó a iniciar la obra, durante los gobiernos subsiguientes apostó continuarla y terminarla. Nos hemos sentido poco afectado por las distintas crisis pero eso no implicó que no hubiera problemas ni crisis presupuestarias. Pero el Conicet apostó a esta obra, había que terminarla y sacrificó otras inversiones

- Qué va a devenir el Conicet en los próximos 10 o 20 años

-Uno no sabe si se va a dedicar a algo mas amplio pero lo que si estoy seguro que en este lugar se va a hacer investigación por los próximos 50 años. Estamos usando una hectárea de las 30 disponibles . Pueda ser colonizado por otras instituciones similares, sea una escuela secundaria hasta una facultad de ingeniería, que estuvo a punto iniciar obras atrás y quedar empalmados. También hubo la idea de hacer una escuela industrial, ligada a lo que es ciencia y tecnología. Como todo, los proyectos se ponen en papel y no terminan de materializarse. La idea es que esto crezca, no solo nosotros, sino que puede haber tal vez radicación de escuelas de base tecnológica, quizás un polo digital.

-Cómo impacta el Intema en la zona

-En la pandemia nos cortó de plano, porque arrancamos a trabajar en 2018 y 2019. Hicimos hace poco una actividad llamada "Intema puertas abiertas", con gente del barrio y también algo llamado "Labscape", con gente del barrio. También tenemos visitas de chicos, donde tratamos que sean de escuelas de la zona. La idea nuestra era hacer un colegio secundario, como es el Illia, un bachillerato, pero armar una especie de colegio Industrial pero de la universidad. Con todo lo que eso implica de prestigio y de calidad. Pero traerlo acá, a las zonas que no son favorecidas. Esto debería crecer en volumen, para que realmente tenga impacto verdadero.