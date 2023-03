Deberá pagarle 200 mil dólares a su exesposa por 25 años de trabajo doméstico

Durante casi 25 años, se encargó del cuidado de la casa y de la crianza de sus dos hijas. Una vez terminado el matrimonio, a la hora de la división de bienes, la mujer se encontró con una realidad compleja: no había terminado la secundaria, no se desarrolló profesionalmente y toda su vida la había dedicado al trabajo doméstico no remunerado. A ella le quedaba la kitad de una casa, y a él todo lo que se había generado en 25 años. Pero la justicia le dio una buena noticia en las últimas horas: su exmarido deberá pagarle más de 200 mil dólares por esos largo años de trabajo en el hogar.

La decisión la tomó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad de Vélez-Málaga, en España, que le reconoció el derecho a una mujer a ser indemnizada por su exmarido en 204.624,86 euros como compensación por el trabajo en el hogar y cuidado familiar realizado durante el matrimonio, que duró de 1995 a 2020.

En la sentencia, se insta a reconocer tal compensación ya que mientras que la mujer “se veía privada de toda posible trayectoria laboral por esa dedicación exclusiva al hogar y la familia”, el hombre, “a lo largo de los años de matrimonio acumuló e incrementó exponencialmente su patrimonio privativo”, sin que eso significara una mejora para ella.

La compensación se estableció de acuerdo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada año transcurrido desde que se casaron. La sentencia, que no está firme y se puede apelar, considera probado que la mujer, de 48 años, estuvo dedicada al cuidado del hogar y de las hijas, “con todo lo que ello implica, contribuyendo puntualmente en los negocios familiares” y realizando trabajos puntuales de limpieza.

La sentencia, dictada por la jueza Laura Ruiz Alaminos, también incluye una pensión compensatoria de 500 euros mensuales durante los próximos dos años para la mujer y otras dos, de 400 y 600 euros, para sus dos hijas, de 14 y 20 años. Es que durante el matrimonio, el marido tuvo un gran crecimiento patrimonial, abrió gimnasios y otros locales de venta de maquinarias, por lo que posee coches de lujo, inmuebles, seguros de vida y varios tractores. Por el régimen de separación de bienes que existe en España y que firmaron luego de casarse, él se quedó con todo su patrimonio y ella solo con la mitad de una vivienda cuya propiedad compartían.

La jueza explicó que aunque los abogados de su exmarido aseguraron que se le compensó con el traspaso de parte de las participaciones de una empresa, “no consta en modo alguno que dicha cesión se hiciera para compensarla en caso de la ruptura de los cónyuges y en aras a excluir la aplicación en su caso de lo contenido en el artículo 1.438 del Código Civil”.

Por eso, en la resolución se establece la compensación económica, además de una pensión alimenticia y que cada cónyuge se haga cargo de algunos gastos de la vivienda y de la mitad de los que se generen de forma extraordinaria. También se fija la pensión compensatoria durante dos años, tiempo que se estima “adecuado” para que ella pueda incorporarse al mercado laboral.

“Ella estuvo todo ese tiempo sacando a su familia adelante. Para que él pudiera tener un proyecto empresarial, ella se quedó con las niñas y jamás contrataron a nadie para que la ayudara”, destacó su abogada, quien relató cómo la familia se fue mudando por distintos municipios de Málaga sobre la base de las necesidades del hombre.

,Ahora una vez separada, terminó la secundaria para mayores de 18 años y tomó varios cursos de formación, aunque tiene problemas de salud. La abogada ha indicado que esta sentencia “supone ante todo el reconocimiento de la labor de todas aquellas mujeres que están en la sombra y que sin duda constituyen un apoyo fundamental personal, marital y familiar durante años y años de matrimonio a los efectos de que el que fuera su marido además de poder consolidar una familia, desarrolle una carrera profesional y un incremento patrimonial del que en el momento de la ruptura no pueden disponer”.