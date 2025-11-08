"Te metemos bala": los carteles amenazantes que aparecieron para advertir a delincuentes

En la esquina de Santa Cecilia y avenida Fortunato de la Plaza, aparecieron esta mañana varios carteles con mensajes de advertencia dirigidos a delincuentes: “Chorro en el barrio no llamamos al 911. Te metemos bala! Atte vecinos” y “No digas que no te avisamos, te vamos a cagar a tiros”, según las fotos que llegaron a este medio.

“Estamos cansados de los robos y entraderas. Estamos abandonados por funcionarios y políticos y a merced del gatillo asesino de los criminales que están al acecho”, dijo a 0223 un vecino que pidió mantener su anonimato. “Muchos vecinos ya están armados y dispuestos a cuidar sus bienes y familias. Es una vergüenza que ningún funcionario policial o alguien enviado por el intendente estén borrados ante varios reclamos”, agregó.

Fuentes barriales señalan que la colocación de los carteles responde a una seguidilla de hechos delictivos en el sector, y que varios vecinos prefirieron no dar la cara por temor a represalias. En la zona, algunos residentes denunciaron demoras en el patrullaje y reclamaron una mayor presencia policial preventiva.

Los mensajes aparecieron colgados en diferentes sectores del barrio durante las últimas horas en la zona del límite del barrio Cerrito Sur con San Martín, El Progreso y Cerrito y San Salvador.