Después de la tormenta, la calma: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un sábado inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, el clima mejorará rotundamente. Se espera una máxima de 20 grados con mucho sol.

Por la madrugada se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura de alrededor de 12 grados. El viento soplará desde el este a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noroeste.

La mañana estará parcialmente nublada con un leve aumento de temperatura que llegaría a los 14 grados. El viento mantendrá su dirección y aumentará su velocidad entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la tarde el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura máxima de 20 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el sector oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de alrededor de 12 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.