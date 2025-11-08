Denuncian que un pastor evangélico mató a un perro porque le rompía las bolsas de basura: "Después se hace el hijo de Dios"

"Me mató el perro de una puñalada", se escucha decir a la vecina en el video. Foto: captura.

Momentos de suma tensión se vivieron durante las últimas horas en el barrio Cerrito Sur, donde un grupo de vecinos acusó a un pastor evangélico de asesinar a un perro. Según el testimonio de los denunciantes, el hombre habría atacado al animal porque —según él— rompía las bolsas de basura que dejaba en el canasto.

Por su parte, los dueños del perro aseguraron que se trata de una acusación absurda, ya que el animal era pequeño y no alcanzaba a tocar las bolsas.

A la redacción de 0223 llegaron algunos videos de la discusión que se generó entre los dueños de la mascota y el acusado en la zona de Fleming y Lebensohn, donde también se ve el cuerpo sin vida del animal.

“Me mató el perro de una puñalada. Es un perro chiquitito. Después se hace el hijo de Dios”, se escucha decir a la vecina en las imágenes. Sin embargo, en la denuncia se expresa que el agresor habría dicho: "Le di un tiro".

El acusado, por su parte responde: “Tu perro me tiene podrido rompiendo las bolsas”. Las imágenes también muestran a algunos niños llorando junto al cuerpo sin vida del perro, en una escena que generó fuerte indignación en el barrio.