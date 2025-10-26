Viral: regresó a su ciudad para votar y la ex pareja le mandó un curioso mensaje

Camila, logueada en el ex Twitter como @CamiGiless, regresó a Lobos para participar de las elecciones legislativas nacionales. Apenas llegó a la ciudad, recibió un mensaje inesperado de su ex novio que la sorprendió.

“Camila, avisame si vas a fiscalizar en mi mesa así no voy a votar”, le escribió por WhatsApp su ex pareja. Puede que haya una doble lectura: o no la quiere ver para evitar gratos recuerdos o no la quiere ver más. Y punto. En los comentarios y las reacciones a la publicación, se armó el debate.

Pero el mensaje que llegó a continuación fue todavía más desconcertante: “Empecé el psicólogo por tu culpa, pero te veo y me vuelvo loco”. La joven compartió la conversación en X y agregó: “Puse medio pie en el pueblo nomás”. El posteo rápidamente se volvió viral, acumulando 941 mil visitas y más de 49 mil “me gusta”.