Preventiva para los acusados de los cuatro robos millonarios a departamentos

En sintonía con el fundado pedido del fiscal Fernando Berlingeri, la Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de los sujetos acusados de cometer cuatro robos a departamentos de los que se llevaron 42 millones de pesos, un millón de dólares y una importante cantidad de joyas y alhajas.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.

Para el Juez de Garantías Gabriel Bombini hay elementos suficientes para sospechar que Facundo Carro, Agustín Suárez, Ricardo Horacio Soteris y Mauricio Di Norcia formaron una asociación ilícita que cometió tres robos agravados por su comisión en poblado y en banda, mediante el uso de llave falsa y efracción, y un hurto agravado por el uso de llave verdadera sustraída o falsa. En su pedido, la fiscalía había detallado el grado de participación de cada uno en los hechos y en las tareas previas a su comisión.

A partir de la decisión que se comunicó en las últimas horas, el abogado Lautaro Resúa –defensor de tres de los cuatro imputados- adelantó que apelará la medida a la Cámara de Apelaciones y Garantías. Por su parte el abogado Martín Bernat, defensor de Soteris, solicitará la morigeración de la prisión preventiva en virtud de la falta de antecedentes y la escala penal del delito imputado.

El primer hecho que se le imputa a la banda es el registrado el 28 de julio pasado en un séptimo piso del edificio ubicado en Moreno entre Catamarca y La Rioja donde vive un hombre de 87 años. Los delincuentes se llevaron cerca de veinte mil dólares, dos armas de fuego, alhajas, dos iPad, dos iPhone 12, prendas de vestir y un reloj Rolex de mujer.

El segundo hecho se registró en el mismo edificio, un piso más abajo, apenas cuatro días después. En el inmueble, propiedad de una mujer de 85 años, hallaron una suma importante en dólares, pesos, alhajas, relojes de oro, celulares, cámaras y otros elementos.

La banda, que ya había comenzado a realizar algunos gastos, volvió a actuar el 11 de noviembre pasado en un edificio ubicado a seis cuadras del anterior, sobre calle Bolívar. Luego de distintas tareas de inteligencia ingresaron al inmueble del séptimo piso del que escaparon con más de un cuarto de millón de dólares y cerca de 150 mil pesos a bordo de un Peugeot 208 de color blanco.

Según la investigación de la DDI, el último hecho atribuído al grupo sucedió el 21 de enero de este año en un departamento del sexto piso de un edificio de Playa Grande al que ingresaron con la llave electromagnética robada varios días antes. Del lugar escaparon con 600 mil dólares, 42 millones de pesos, dos valijas y una caja fuerte.

De los cuatro imputados, solamente Mauricio Di Norcia prestó declaración en Tribunales. Acompañado por el abogado Lautaro Resúa, que también representa a Carro y Suárez, dio una versión exculpatoria y dijo que tenía una relación de amistad con Ricardo Soteris -representado por Martín Bernat- y que ocasionalmente conoció a los otros dos imputados.

Hace dos semanas otros dos sospechosos de integrar la banda que permanecen en libertad porque la Justicia entendió que no hay suficientes pruebas para ordenar su detención se presentaron en Tribunales para declarar. Mientras que uno de ellos se negó a dar su versión, el otro dijo que no tenía nada que ver con los hechos y solamente afirmó que conocía a Di Norcia desde hace tiempo y a Soteris por un viaje, pero cuando se intentó indagar sobre ese punto, no aportó más datos.