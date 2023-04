Kicillof encomendó al Ministerio de Hábitat desarrollar el proyecto para la puesta en valor de la Rambla

El gobernador Axel Kicillof encomendó al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano la elaboración del proyecto y la licitación para la puesta en valor de la Rambla Casino – Hotel Provincial Mar del Plata, uno de los proyectos postergados y más esperados en la zona donde la Provincia tiene jurisdicción.

A través del Decreto 516/23 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario provincial dio el primer paso formal para el avance de la obra que fue incorporada con un fondo de mil millones de pesos sobre la hora en el Presupuesto 2023, en el marco de las negociaciones parlamentarias para la aprobación de la ley en diciembre pasado.

En tanto, será el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a través de la Subsecretaría de Turismo, quien brindará el asesoramiento técnico al Ministerio de Hábitat en la confección del proyecto referido respecto de aquellas cuestiones atinentes a la administración de las Unidades Turísticas Fiscales relacionadas con la actividad turística.

En los fundamentos del decreto, Kicillof destacó la relevancia de la Rambla, no solo como un “espacio representa un sitio icónico de Mar del Plata”, sino también a nivel nacional. “Cabe poner de relevancia el carácter urbano y de gran densidad habitacional de la ciudad de Mar el Plata, donde la referido Rambla, considerada integralmente, se constituye como un sitio de apreciable significación, con sus monumentos y espacios, tanto para sus residentes como para las personas que concurren a ese sitio de notoria trascendencia turística provincial y nacional”, señaló el gobernador.

Tras un diagnóstico sobre el estado actual de la Rambla, “se concluye que la rambla del Casino y del Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, contemplada de manera abarcativa, con sus monumentos, espacios públicos y demás bienes que la conforman, requiere para su puesta en valor un abordaje multidisciplinario, que contemple los aspectos turísticos y de urbanismo presentes en ese sitio del Municipio de General Pueyrredón”.

En una reciente entrevista con 0223, Kicillof se refirió a la obra, donde resaltó que “lo que me comprometo a hacer, se hace”, además de cuestionar al intendente Montenegro, luego de las críticas recibidas desde el gobierno local por las demoras en la refacción de la Rambla. “En La Rambla por qué hace tanto tiempo que no se hace nada. Porque no es una jurisdicción sola, se comparte jurisdicción y concesión, con el hotel, el casino, los locales. En el Presupuesto está la parte que le toca a la provincia, después hay una parte que le toca a los concesionarios. Cuando tenga un anuncio lo haré. Pero llama la atención que los que no hicieron nada en cuatro años se pongan ahora en consultores”, expresó.