Obras en La Rambla: “Lo que me comprometo a hacer se hace”

El gobernador Axel Kicillof también se refirió en la extensa entrevista con 0223 sobre las obras que realiza la provincia en Mar del Plata y la zona y la polémica con los dirigentes de la oposición, entre ellos con el intendente Guillermo Montenegro por la remodelación de la Rambla. "Llama la atención que los que no hicieron nada en cuatro años se pongan ahora en consultores", dijo y remarcó: "Las obras que me comprometo a hacer se hacen".

-Durante la temporada hubo reclamos de algunos dirigentes por el estado de la ruta 2.

-En la ruta 2 hay una licitación para un tramo, en el resto se hizo un bacheo. Sé que hubo reclamos, pero no fue un desastre porque Aubasa se dedicó a una parte e Infraestructura a otra. Y ahora que baja el tránsito, porque no se puede hacer en la temporada, retomaremos.

El año pasado fue complicado para la obra pública, porque con una inflación del 90% vos contratás una obra y a los dos días está desactualizada. Tuvimos complicaciones con los tiempos de obra, pero las obras que me comprometo a hacer se hacen.

La circunvalación también. Se llamó a licitación, hubo que revisar las ofertas, ya se adjudicó y ahora hay que esperar. Hay gente que dice La quería antes. Son cosas que no se hicieron nunca y escucho Ahora falta esto.

El gobernador le pegó a la oposición "por no hacer nada en cuatro años".

-¿Le molesta?

-A mí no me disgusta. Como te ven que hiciste obras en casi todas las escuelas te dicen Ahora queremos comprar tal edificio... Y vamos a hacerlo. No se puede hacer todo al mismo tiempo porque los recursos de la provincia son pocos. Eso tiene que ver con la coparticipación. Ahora la Corte Suprema con un fallo ilegal le dio a Larreta lo que le sacó a todas las provincias, incluida la nuestra. La Provincia es la que más se perjudica, porque vos sacás un peso y de ese peso el 40% debería ir a la provincia.

Falta mucho, soy el primero en reconocerlo. Cuando un vecino o una vecina dice acá falta cloaca, agua yo no le esquivo. Hay una dinámica que al que hace le piden. El que no hace y miente mucho no le piden nada. Yo soy muy cauto y prudente con lo que me comprometo. Quiero estar seguro de que van a estar los recursos y se van a cumplir los tiempos, que en obra pública nunca es fácil.

Kicillof brindó una extensa entrevista a 0223.

-¿Y sobre la Rambla qué se sabe? Hubo cruces con el intendente por este tema.

Hay algo hermoso: Cambiemos, Juntos por el Cambio, halcones, palomas, todas sus versiones gobernaron cuatro años, con toda la ayuda que no tuvimos nosotros. Recibimos una deuda estallada, cuando ellos reconocieron que les entregamos el país desendeudado. Esa plata se fugó, no hay una obra.

En La Rambla por qué hace tanto tiempo que no se hace nada. Porque no es una jurisdicción sola, se comparte jurisdicción y concesión, con el hotel, el casino, los locales. En el Presupuesto está la parte que le toca a la provincia, después hay una parte que le toca a los concesionarios. Cuando tenga un anuncio lo haré. Pero llama la atención que los que no hicieron nada en cuatro años se pongan ahora en consultores.

Tiene razón el intendente porque esto es importantísimo, es una postal de Mar del Plata, de la provincia y del país. Vamos a hacer lo imposible para que esto se pueda encausar.

-¿La relación está bien entonces?

-Sí, hay 135 intendentes. Siempre hay que mantener primero la cordialidad y que cada uno se haga cargo de la parte que le toca. Doy un caso, la provincia distribuye el Fondo de Infraestructura Escolar y después lo gasta el intendente. Lo lógico es decir Recibí dinero de la provincia e hice esto. También se puede decir Le exigí a la provincia... son formas, y este será un año electoral en el que supongo va a pasar de todo.

Nosotros con Fernanda Raverta y toda la dirigencia nos interesa seguir desarrollando Mar del Plata y que no sea “monoactividad “, sino que tenga muchas actividades distintas, turismo, Puerto, Parque Industrial, cinturón frutihortícola. Obviamente, es más fácil trabajar con intendentes que piensan igual sobre lo público y la educación.