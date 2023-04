Insólito: denunció que tres mujeres hipnotizaron a su marido y así les dio toda la plata que tenían

Una mujer denunció en las redes sociales que tres mujeres de la comunidad cíngara engañaron y le robaron dinero a su marido, que es camionero, y relató lo que pasó ya que ella fue testigo de la extraña situación. La mujer asegura que el hombre fue hipnotizado y que usaron magia negra para que él les diera todo el dinero que tenían encima sin ofrecer resistencia y casi sin darse cuenta de lo que estaba pasando.

El particular robo, sin usar la fuerza, habría sucedido este lunes, en la ruta nacional 9, a la altura de San Salvador de Jujuy. Allí, el hombre iba en su camión junto a su esposa y a su bebé de apenas nueve meses. “Estábamos con mi esposo estacionados en la colectora de la ruta y vimos que al lado frenó un Corolla gris patente con tres mujeres gitanas, con la excusa de que si tenía un cigarrillo que le compartiera”, comenzó contando la historia.

La esposa del camionero contó que el hombre aceptó darles un cigarrillo, lo sacó de la guantera y se los acercó. Pero al volver, tenía otros planes, con los que su esposa no estaba de acuerdo. “Cuando se subió al camión, agarró plata y me dijo que se lo iba a llevar a la gitana porque le dijo que iba a bendecirlo para que no le faltara trabajo y que le triplicaba la plata. Mi marido salió con mi billetera y con la suya. Yo traté de detenerlo, pero estaba como perdido. Sospecho que algo le echaron o lo hipnotizaron”, agregó.

La mujer siguió como testigo de todo, ya que al tener a su bebé en brazos no pudo bajarse del camión. “Una de las gitanas sacó un pañuelo y envolvió las billeteras, mientras que otra distraía a mi marido. Después, la que tenía el pañuelo, le dijo unas palabras y se lo devolvió. Cuando volvió al camión le dije que reaccionara, que le habían robado. Y ahí es cuando volvió en sí y se dio cuenta lo que había pasado, pero las mujeres ya se habían dado a la fuga”, relató.

Entre el dinero que tenía ella y el que contaba su marido, las mujeres se llevaron alrededor de 15 mil pesos. “Esto le cuento para que no caiga otro camionero o cualquier otra persona. Tengamos mucho cuidado”, expresó la víctima, que radicó la denuncia en la comisaría.