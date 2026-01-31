Luego de recibir múltiples denuncias que lo acusaban de estafador, Santi Maratea decidió salir a aclarar la situación que se generó tras el lanzamiento de su línea de trajes de baño para hombres, en diciembre de 2025.

El influencer explicó que la idea nació de una necesidad personal, ya que no encontraba en el mercado modelos de bañadores que le quedaran por debajo de la rodilla. Por eso, decidió contactar a una fábrica para producirlos, pero esta le indicó que debía fabricar un mínimo de 200 unidades, por lo que Maratea optó por venderlos a través de la tienda online Fanáticos.

Sin embargo, el producto no tuvo buena recepción y solo se vendieron 25 prendas. Además, muchas de estas no fueron entregadas a los compradores, lo que derivó en una serie de reclamos y acusaciones contra el influencer.

En un video publicado en sus redes sociales, Maratea explicó que el día siguiente al lanzamiento, la fábrica sufrió un robo que complicó la producción y el despacho de los pedidos. “El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos porque estaba con ese problema”, contó.

Pasadas tres semanas, comenzaron a llegarle mensajes de clientes que no habían recibido sus compras. Tras comunicarse nuevamente con el dueño de la fábrica, este no pudo cumplir con los envíos y, en los últimos días, tampoco respondió a sus mensajes.

Frente a las críticas, el influencer aseguró su compromiso de devolver el dinero a los compradores afectados: “A una de esas personas le hablé y le dije que le devolvía la plata, de mi bolsillo, para resolverlo. Yo no me llevo ganancia de la venta de los trajes de baño, pero no pasa nada”, afirmó.

Además, pidió a quienes todavía no recibieron su pedido que se contacten con él nuevamente por Instagram, ya que perdió acceso a algunos mensajes previos. “Aunque sea una sola persona, quiero resolverlo porque confiaron en mí y estaba mi nombre atrás. Así que me hago yo responsable, no hay ningún problema”, enfatizó.

Maratea estimó que las personas afectadas no superan las diez, pero remarcó que su compromiso es total incluso si se tratara de un solo comprador: “Aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cag… a nadie”, expresó, mostrando la preocupación que le generó la situación.

Finalmente, el influencer reflexionó sobre la experiencia y reconoció que a partir de ahora no podrá realizar proyectos de manera informal. “Ya no puedo hacer nada sin un equipo profesional que me respalde ante imprevistos”, concluyó, dejando en claro que busca aprender y mejorar en futuros emprendimientos.