Femicidio en Punta Mogotes: prorrogaron el pedido de preventiva del único acusado

Sin dudas en cuanto a la hipótesis de trabajo, pero con la intención de incorporar otros reportes de las cámaras de seguridad analizadas, la Unidad Funcional de Instrucción N°4 le pidió a la Justicia de Garantías una prórroga para pedir la prisión preventiva del hombre de 48 años acusado de matar a su pareja en un baldío de Punta Mogotes hace algo más de dos semanas.

Una vez que reciba esos informes, la fiscal Constanza Mandagarán pedirá que se convierta en prisión preventiva la detención de Román Darío Gómez por el homicidio agravado de Mercedes Rosa del Luca en el descampado ubicado en Soler y Croce.

Sucedió en Punta Mogotes.

El cuerpo de la mujer de 57 fue hallado la noche del viernes 20 de febrero y el imputado le dijo a la policía que él la había salido a buscar porque ella se había retirado en estado de ebriedad cuatro horas antes de la casa que compartían a veinte cuadras del lugar.

Sin embargo, apenas veinticuatro horas después y tras los avances en la investigación, personal policial detuvo al hombre de 48 años tras un allanamiento en la casa que compartía con la víctima. En su única presentación en Tribunales y tras entrevistarse con miembros de la Defensa Oficial, se negó a dar su versión de los hechos.

Sigue alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Si bien en un primer momento se pensó que podría tratarse de broncoaspiración a partir de una enfermedad preexistente, el informe preliminar de autopsia confirmó un mecanismo de asfixia por compresión en la zona del cuello. Las primeras imágenes de las cámaras de seguridad de la zona ubicaron al imputado en el lugar poco antes de la aparición del cuerpo.

Tal como se informó, a pesar de que no hay registro en la Justicia de denuncias previas por parte de la mujer, las testimoniales recabadas permitieron establecer que se habían registrado distintos episodios de violencia de género.