A la espera de una nueva ordenanza, artesanos de calle Mitre desarman la feria

Terminada Semana Santa, este lunes artesanos de Mitre y Peatonal comenzaron a desarmar parte de las estructuras de la feria y confían en que para el próximo fin de semana largo ya exista una nueva ordenanza que regule su actividad, luego que a fines del 2022 venciera la prórroga que los habilitaba a trabajar. Pero luego de una serie de encuentros con el Municipio, lograron un acuerdo para mantener los cerca de 80 puestos de trabajo pero con algunas modificaciones sobre el uso de ese espacio público.

"Este lunes estuvo (el secretario de Cultura Municipal, Carlos) Balmaceda y nos dijo que la ordenanza va a salir. Lo que le pedimos es el texto, porque no sabemos en qué condiciones vamos a seguir. Les presentamos nuestras inquietudes y hay compañeros en las negociaciones. No entendemos si la ordenanza estaba presentada desde marzo, aún no fue aprobada", afirmó Patricia Comparada, una de las referentes de la Feria Social, ubicada a metros de la Catedral.

En declaraciones a 0223, Comparada señaló que como es habitual en estas fechas, luego del feriado extralargo por la celebración religiosa, los artesanos retiran maderas y el cableado eléctrico, luego de que en más de una oportunidad sufrieran robos e incendios de manera intencional.

"Las estructuras quedan y luego volveremos para los fines de semana largo. Esperemos que con una ordenanza firmada. Nosotros acordamos con Balmaceda que sean puestos desmontables que no es lo mismo que gazebos", aclaró.

Para Comparada, más allá que el uso de ese espacio es vital para unas 80 familias, la Feria es de importancia para Mar del Plata. "La Feria Social es un atractivo turístico y cultural, queremos permanecer y vamos a luchar por eso", completó.

Desde la comuna manifestaron a este medio días atrás, que la intención es mantener el tradicional espacio que ocupan desde hace 20 años en Plaza San Martín, aunque con la novedad de contar con estructuras desmontables y que la feria dependa de Cultura para funcionar como feria social y cultural.