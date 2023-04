La Universidad de Buenos Aires (UBA) y Fundación EPyCA abren la tercera cohorte de Diplomatura en Sistematización de la Práctica, una invitación a sumergirse en un proceso de formación diferente.

El cursado es 100% virtual y no es requisito contar con un titulo de grado. Está dirigido a toda persona que desarrolle prácticas en el área social, educativa, cultural, deportiva, política, sanitaria, etc., sean profesionales o no. La primera edición contó con 100 cursantes pertenecientes a Argentina, México, Ecuador, Honduras, Chile, Uruguay y España.

La última charla informativa virtual sobre la diplomatura tendrá lugar este martes a las 18. La instancia permitirá conocer la propuesta con todos sus detalles y hacer consultas de manera directa con el equipo docente.

Representantes universitarios y de la Fundación aseguran que etsa propuesta es una “invitación a sumergirse en un proceso de formación diferente, que integra lo conceptual con lo vivencial”.

Sus principales objetivos se centran en: reflexionar sobre lo que desarrollamos a diario de manera mecanizada, para desnaturalizarlo y redireccionar nuestra práctica; transitar el proceso de sistematización acompañado, mediante espacios sincrónicos y asincrónicos junto a un equipo de tutores/as que nos orientan durante todo el proceso; y conceptualizar nuestras prácticas y obtener un producto final con múltiples usos (presentación de informes, proyectos, avances de tesis, etc.)

Por cualquier inquietud o comentario, comunicarse al WhatsApp 54 9 11 4199 9398 o al correo disip@epyca.org.ar. Para más información, se ruega ingresar a https://bit.ly/3I9OKhl