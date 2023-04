Trabajadores de la sanidad protestan frente al Houssay: piden que se respete el convenio colectivo

Trabajadores de la sanidad del Hospital Bernardo Houssay cortaron este mediodía un tramo de la avenida Juan B.Justo al 1700, para reclamarle a las autoridades del Pami, órgano administrador del nosocomio, a que cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo.

“A los compañeros no les pagan adicionales, muchos son monotributistas, no les pagan feriados, los hacen trabajar los francos y no les pagan antigüedad. Esta situación no es nueva: desde hace varios años, antes de la pandemia también, que el Pami no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo”, expresaron desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (Atsa), que conduce en Mar del Plata Analía Moreda.

Desde la entidad gremial afirman que “a pesar de los llamados a los funcionarios del Pami, las audiencias en el Ministerio de Trabajo, nunca pudimos encontrar soluciones”, lamentaron.

Esta situación afecta a unos 350 trabajadores, que se desempeñan en las áreas de enfermería, camilleros, técnicos radiólogos, secretarias, administrativos, técnicos de laboratorio, en diagnostico por imágenes, esterilizadoras, entre otras especialidades.