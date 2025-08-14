En el hospital de Madariaga sufren por una millonaria deuda de las obras sociales

Luego de la denuncia contra el PAMI presentada en mayo pasado, desde el gobierno municipal de General Madariaga conducido por el intendente radical Carlos Santoro hicieron pública una vez más una problemática recurrente: la deuda que diversas obras sociales mantienen con el hospital comunal.

Desde la Secretaría de Salud del municipio dieron a conocer los motos adeudados y la cifra acumulada sorprende: actualmente el nosocomio municipal espera por cobrar poco más de $ 834.000.000.

Según explicaron desde la administración, hay tres principales obras sociales con deudas: Ioma, Osprera y Osecac.

La deuda de Ioma es 265 millones, la de Osprera de $226 millones y la de Osecac de 103 millones, en tanto el resto del monto corresponde a otras obras sociales.

El problema se profundiza cada vez más y algunas de las facturas que se deben son del año 2024. Cabe recordar que si bien el municipio ya realizó distintas acciones legales para tratar de revertir la situación, hasta al momento no han logrado que las prestadoras se pongan al día con la deuda.