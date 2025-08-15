"Tiene quimios todas las semanas, cualquier ayuda nos sirve": Noah da batalla en el Garraham y necesita una mano

La nena de 9 años atraviesa un complicado cuadro y debe permanecer en el Hospital Garrahan.

Mientras el Hospital Garrahan está en boca de todos por los reclamos de sus profesionales en materia salarial y laboral, miles de vidas dependen de su funcionamiento. Es el caso de Noha, una niña marplatense de 9 años que es atendida en el nosocomio mientras libra una dura batalla contra el cáncer.

En más de una oportunidad, la familia de la nena tuvo que recurrir a la ayuda de sus vecinos y amigos para solventar los gastos que significan realizar un tratamiento en una localidad alejada. Su realidad es la de muchas personas que, o bien viajan constantemente, o deben abonar alquileres y traslados en Capital Federal.

"Ella no puede moverse en trenes o colectivos y estamos parando a una hora y media del hospital, por lo que debemos destinar mucho dinero en remises, además de los gastos médicos", detalló a 0223 Romina, su mamá.

Mientras ella permanece en Buenos Aires con la nena durante sus internaciones, su pareja y sus otros dos hijos siguen en Mar del Plata. "Necesitamos sostenernos con los gastos y todo aporte es bienvenido", pidió la mujer.

Noha fue diagnosticada a fines de marzo con osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso, y desde entonces permanece bajo tratamiento con quimioterapia. "Tiene quimios todas las semanas. Por estos días estuvo con fiebre, le bajaron todas las defensas, y estuvo medio complicadita, pero ahora mejoró", contó Romina.

A su vez, la nena necesita una prótesis pero la situación de Garrahan agravó un poco la situación, por lo que deberán esperar más tiempo.

Quienes puedan colaborar económicamente pueden comunicarse con la familia al 2235381542.