Inauguran en Dolores un Centro Integral de la Mujer

La fachada del nuevo Centro Integral de la Mujer habilitado en Dolores.

El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, inauguró el Centro Integral de la Mujer (CIM), un espacio pionero en la región destinado a la realización de estudios médicos prioritarios, con enfoque preventivo.

Durante el acto de presentación del lugar, el jefe comunal estuvo acompañado por el Subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino, la secretaria de salud Muriel Cifré y la referente del área de Diagnóstico por Imágenes, Sandra Metz.

“Este nuevo espacio de salud es fundamental para seguir mejorando la atención médica en Dolores. Nos va a permitir la detección temprana de enfermedades, algo histórico para nuestra ciudad. Ordenamos las prioridades y seguimos avanzando”, destacó García a respecto.

Autoridades y profesionales en la apertura del CIM en Dolores.

El Centro Integral de la Mujer es atendido por profesionales especializados y cuenta con un equipamiento de última generación.

En este sentido la Secretaria de Salud dolorense, Muriel Cifré, remarcó la alegría de las autoridades: “Es un día histórico para Dolores y la región, en el CIM vamos a poder realizar todos los estudios para la prevención, detección temprana y atención de enfermedades".

Tanto García como Cifré destacaron el compromiso de los trabajadores del hospital municipal San Roque: "Esto no sólo se hace con plata, sino también con el corazón", remarcó Cifré.