Rooftops en Mar del Plata: "Es una tendencia a nivel mundial"

La propuesta de habilitar el funcionamiento de bares y restaurantes en terrazas de edificios promete revitalizar el perfil gastronómico y turístico de Mar del Plata a partir de un modelo que está asentado en las principales ciudades del mundo.

Los rooftops o sky bars (bares cerca del cielo) marcan tendencia en las principales ciudades del mundo y permiten disfrutar de la gastronomía con increíbles vistas panorámicas, en donde muchos oficinistas o amigos se juntan a comer, tomar tragos de autor y divertirse un rato al final de la jornada.

Desde la Cámara Gastronómica de Mar del Plata reconocieron su entusiasmo ante la posibilidad latente de que el proyecto muestre luz verde en el Concejo Deliberante, aunque coincidieron en los reparos para habilitar la actividad en propiedades horizontales destinadas a viviendas particulares.

"Entendemos que es una tendencia a nivel mundial. Hay amigos que viajaron al Mundial de Qatar 2022 y me contaban de que en las terrazas había bares", destacó Hernán Szkrohal, el representante de la entidad.

"En la medida que se pueda convivir y no afecte el derecho del otro, entiendo que en los edificios de oficinas, una vez cerrados, puede funcionar un bar o un restaurante. No me parece nada descabellado", opinó el empresario gastronómico.

Consultado por 0223, Szkrohal reparó que es más difícil habilitar los denominados rooftop en viviendas de propiedad horizontal. "En los edificios donde hay gente viviendo sería mucho más complejo, salvo que lo permita el consorcio", indicó.

El llamado Programa de Terrazas y Miradores Gastronómicos y Culturales, presentado por la Coalición Cívica en 2022, propone habilitar el desarrollo de emprendimientos gastronómicos en terrazas, patios internos y externos de edificios, tanto comerciales como de vivienda de propiedad horizontal. La iniciativa fue respaldada en su totalidad por el Ente Municipal de Turismo (Emtur) y parcialmente por la Subsecretaría de Inspección General, que expuso una serie de requisitos a ser incorporados en el proyecto.

El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial -dependiente de Inspección General- planteó que en el diseño del proyecto se proceda a “identificar los medios de ingreso/egreso” y de los “elementos de seguridad” exigibles en la ordenanza que debate la Comisión de Industria. A su vez, expuso la realización de diversos informes como los de evaluación de impacto ambiental, informes acústicos e informes de siniestralidades.

Precisamente, ahora se aguarda que tras los planteos de Obras e Inspección General, la autora el proyecto, Angélica González, realice algunas de las modificaciones, para ser tratadas en futuras reuniones de comisión. A su vez, Horacio Taccone (Acción Marplatense) sugirió invitar al debate al subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, como a la propia González. Mientras, se aguardan que distintas áreas municipales y del sector privado presenten informes que fueron solicitados.