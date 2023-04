Compañeros del colectivero asesinado golpearon a Berni y le arrojaron piedras

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido por compañeros del chofer de colectivo asesinado este lunes por la mañana en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Luego de un largo rato de tensión, el funcionario provincial fue retirado del lugar por personal de Infantería y Policía de la Ciudad.

El ministro llegó en helicóptero en la General Paz y la ruta 3 y apenas se acercó al grupo de choferes que reclamaba más seguridad luego del asesinato de Daniel Barrientos, de 65 años, fue atacado por los colectiveros. Berni recibió varios golpes de puño y piedrazos que le provocaron varias heridas en la cara. Las imágenes de las cámaras de televisión mostraron la cara hinchada y sangrante del ministro.

En medio de la furia y la tensión, los manifestantes comenzaron a arrinconar al ministro contra un paredón, mientras los pocos policías que lo acompañaban intentaban protegerlo sin éxito.

Acorralado por los choferes, el ministro de Seguridad de la provincia intentó hablar con algunos de los trabajadores que le reprochaban por qué estaba en el lugar. "Yo no me escapo como todos los demás", les dijo Berni quien insistió en reiteradas oportunidades su voluntad de "hablar" con los choferes.

"Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor... Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y me banco la que sea. No salgo corriendo como los demás, estoy acá", dijo Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos.

"¡Yo no me escondo y estoy acá! No hay soluciones mágicas, vengo a trabajar por ustedes", continuó mientras le gritaban "hijo de puta" y los policías trataban de apartarlo de los agresores.

"Vamos a hablar en algún lugar, acá no podemos hablar", insistió el ministro, quien alcanzó a gritar "a mí me duele como a ustedes y acá vengo solo".



Mientras el ministro de Seguridad de la provincia seguía pidiendo diálogo con los choferes de colectivo, un grupo de Infantería comenzó a avanzar contra los manifestantes para rescatar a Berni. Empujando con los escudos y con gas lacrimógeno para alejar a los colectiveros, los efectivos lograron llegar hasta Berni.

Cuando comenzaron a evacuarlo del lugar, el titular de la cartera de seguridad intentó resistirse y quedarse allí para dialogar con los trabajadores, pero los hombres de Infantería y personal de Policía de la Ciudad lo retiró a la fuerza.

Tras los incidentes se registraron algunos policías heridos y más de una decena de choferes que también requirieron asistencia.