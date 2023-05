El día que Mar del Plata se transformó en Beirut

La publicación de los videos de la prueba de sonido que Patricio Rey y sus Redonditos de ricota hicieron el 19 de junio de 1999 en el Patinódromo Municipal Adalberto Lugea con el tema "Un ángel para tu soledad" que realizó la cuenta El Ghetto de los pibes refrescó el recuerdo de la última presentación que la mítica banda realizó en la ciudad y reflotó los clips de lo que se vivió en las inmediaciones del estadio que durante dos noches fue el reducto de "la misa" ricotera y sus alrededores escenario de los enfrentamientos entre fanáticos que no pudieron ingresar al lugar y los efectivos de la Policía Bonaerense destinados a velar por la seguridad de los asistentes al multitudinario evento.

"La memoria es lo que uno recuerda, sí, pero al mismo tiempo es lo que uno cree que recuerda, y además lo que dice que recuerda. (Porque todos adornamos las anécdotas de nuestras vidas, las sacudimos un poquito para que sean más graciosas. Y además comprimimos los tiempos: leído el texto al vuelo parece que a uno le pasaban cosas constantemente, cuando la vida está llena de horas muertas. Pero tampoco hay que olvidar que en setenta años —créanme— pueden pasar muchas cosas", asegura Carlos "Indio" Solari en su libro autobiográfico "Recuerdos que mienten un poco" (Sudamericana 2019) en el que mediante una charla con el periodista especializado Marcelo Figueras repasa su vida y la relación de la legendaria banda de la que fue Frontman con Mar del Plata, desde su primer concierto hasta el último que terminó con amenaza de suspensión en las horas previas al show debido a los desbordes del público.

El cantante tomó la idea del máximo referente del surrealismo, Salvador Dalí que aseguraba que la diferencia entra los recuerdos verdaderos y los falsos es similar a la joyería para recordar entre otros hechos, la última presentación en la ciudad que fuera de lo artístico dejó un saldo de tres patrulleros incendiados, conflictos en la estación de tren, vidrieras rotas y un total de 500 detenidos.

“Últimamente anduve curioseando viejos shows y me sorprendí. Yo lo tenía medio olvidado, pero Los Redondos era una gran banda. Rendíamos en escena, aun siendo medio maletas con los instrumentos. No éramos grandes músicos, pero éramos convincentes”, reveló el Indio

Esa gran banda capaz de movilizar grandes masas que bautizaron como “misa” cada uno de los shows anunció para los dias 19 y 20 de junio sus liturgia en la ciudad. Tras una temporada tranquila, el entonces intendente Elio Aprile decidió para garantizar la seguridad durante las fechas otorgadas a la productora para realizar el evento y, teniendo en cuenta los problemas que solían originarse con “el público que no entiende de sold out” como decía el líder de la banda solicitar refuerzos de seguridad al gobierno Provincial que estaba a cargo de Eduardo Duhalde.

Los fanáticos comenzaron a llegar a Mar deel Plata a mitad de semana. Foto Archivo redondo

“Estábamos en plena recesión y se venían las elecciones presidenciales Duhalde vs la Alianza De la Rúa- Chacho Álvarez. Era una época complicada... Duhalde venía de esos intentos de limitar los horarios nocturnos, durante el fin de semana, al mejor estilo toque de queda. ¡Medidas absurdas, que no podían prosperar! Para peor la economía estaba para la mierda y la clase media reclamaba mano dura”, dice el Indio sobre la previa a sus últimas presentaciones en la ciudad a modo de contextualizar lo que se vivió en las inmediaciones del Parque de los deportes mientras junto a Skay daban inicio a la liturgia ricotera.

No todos los presentes abonaron su ticket. Foto: Archivo redondo

Según explica el cantante, fue por eso que “en Mar del Plata hubo jaleo del grande”. Durante la llegada de los fanáticos que visitaban la ciudad especialmente para la ocasión. De acuerdo a la publicación del Diario Clarín del 19 de junio de 1999 durante la llegada de los fanáticos a la ciudad se registraron incidentes en los trenes en los que viajaban los fans de la banda, mientras que en la publicación del día posterior al primer concierto dan cuenta de tres patrulleros incendiados y 400 detenidos.

Ese mismo día, Página 12 informa que “el viaje en tren y los disturbios en la ciudad terminan con más de 500 detenidos, cien chicos con balazos de goma, uno que casi queda ciego, otro que cae del tren, un par de autos incendiados, negocios saqueados y un sargento herido de bala”

“La televisión se hizo un festín: ¡para las cámaras, pocas imágenes son más vistosas que aquellas en las que hay fuego! Parecía Beirut después de un bombardeo. Tampoco era tan frecuente que quemaran patrulleros. Pero la difusión masiva de esas imágenes atrajo más pibes, en vez de ahuyentarlos. Enfrentarse a la cana es un impulso atávico para los jóvenes, les ofrecía una aventura, un emprendimiento épico. Esto no era pop de chicas que gritan y se desmayan”, asegura el Indio.

Patricio Rey y sus redonditos de ricota dieron el segundo show a pesar de los incidentes de la noche anterior. Foto: Archivo Redondo

En este contexto y con la ciudad en la primera plana de los medios nacionales, el intendente Elio Aprile evaluó suspender la segunda fecha, algo que finalmente no ocurrió por temor a la reacción de quienes habían adquirido sus entradas. “Es que fue bravo, sí... Pero ese remedio hubiese sido peor que la enfermedad. La ciudad ya estaba llena de pibes que iban a vernos y no pensaban irse sin hacerlo. Y esa cantidad de gente no es moco de pavo: ¡una invasión militar se hace con menos soldados!”, sostiene el artista en su libro de memorias.

Para los shows que Página 12 calificó como “inolvidables”, el Indio aseguró que invitaron a Willy Crook “Que no se acordaba de un puto arreglo, pero no nos importó: nosotros privilegiábamos la amistad”.

De regreso a Buenos Aires, los reporteros interceptan al Indio en Aeroparque: "Esto es un problema social mucho más serio y más grave... ¿Vos pensás que a mí me pone feliz que pase todo esto?", declaraba. Esa fue la última vez que la banda se presentó en la ciudad poniendo fin a una tradición que había comenzado en 1988 en el teatro Tronador y contiuó con shows en 1991 en el ex cine San Martín, 1995 en Go! y 1996 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.