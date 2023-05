Alvarado mereció más pero no pasó del empate con Almagro

Es otra actitud, son otras ganas, es otro juego, se consiguió una solidez defensiva, pero eso no le alcanza. Un plantel corto, con bajas por lesiones y expulsiones, hace que todo sea muy trabajoso y cuesta más cuando no se consigue el premio a la búsqueda, a ese esfuerzo. Alvarado dejó una mejor imagen en el "José María Minella" ante Almagro, mereció algo más, no le cobraron un penal que pudo cambiar la historia, careció de profundidad para ir a buscarlo y se fue con un 0 a 0 con gusto a muy poco, por la 16ta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

En el desarrollo, Alvarado fue mas en el primer tiempo. Las escasas situaciones que hubo le favorecieron al equipo de Nartallo y volvió a experimentar una leve mejoría en el juego o, por lo menos, en las intenciones. A diferencia de lo que pasó en San Telmo, la defensa fue más de 3 que de 5, con Bettini (reemplazó a Lacunza) e Ihitz subidos por las bandas, Lamardo adentro y Fernández con Makarte para colaborar y generar. Sin demasiadas estridencias, el local hizo lo que tenía que hacer, no se complicó, fue criterioso y, como todo el torneo, sufrió la falta de profundidad. El desgaste de Gularte y Albertengo se destaca pero no es productivo en los metros finales.

Las ocasiones de gol llegaron por un clásico: la pegada de José Luis Fernández. Sin Vadalá, el capitán fue el más claro con la pelota y con el juego detenido. De un tiro libre suyo, Gularte le sacó puntura al caño izquierdo de Emiliano González, de otro envío suyo, esta vez en movimiento, el uruguayo no alcanzó a conectar de lleno y el cabezazo se perdió lejos, y en una nueva pelota parada (Alvarado ganó siempre), Berra la bajó y Gularte cuando quería que la tercera sea la vencida, fue camiseteado por Guzmán pero no se tiró y Nelson Sosa la dejó seguir pese a la protesta de todos. En el haber, también, el trabajo defensivo. En ningún momento de los 45' iniciales, pasó algún sobresalto el "torito" y Juan Manuel Lungarzo casi no tuvo trabajo.

El complemento comenzó más equilibrado y avisó rápido Almagro con un frentazo fuerte de Guzmán que se fue cerca. Alvarado tenía la pelota pero le costaba llegar y Nartallo intentó darle más frescura con Barbieri por Gularte (el más peligroso en el PT), pero necesitó otra pelota parada, que ganó Berra, para hacer trabajar a González. El juego seguía trabado, Almagro cortaba cada vez que el local lograba acelerar con superioridad numérica y esperaba una acción para llevarse todo del Minella. El ingreso de Bolaños le dio mayor peso ofensivo y el colombiano mostró muchas ganas, ganó una a la carrera y probó al arco sin ángulo, después corrió para recuperar una pelota cerca de su área, y más allá de haber cometido una falta, la imagen actitudinal, de un equipo timorato en lo que va del certamen, era para destacar. El mismo Bolaños que desaprovechó la ocasión más clara de la tarde, luego de un pase largo, bárbaro de Barbieri que lo puso a correr mano a mano con un defensor siguiéndolo, se recostó demasiado sobre la izquierda, su pierna menos hábil, y el remate terminó siendo débil a las manos del arquero.

Para la recta final, al igual que en San Telmo, Nartallo puso frescura en las bandas (Lacunza y Olivera), y mandó a uno de sus "pollos" de la local, Mauricio Pertierra. Pero no hubo tiempo para mucho, Almagro se aferró al empate, defendió con mucha gente y sacó todo lo que cayó en el área para irse contentos con el punto y dejar un gusto a poco en los locales.